Love is in the Air Anticipazioni ultima Puntata: come finisce tra Eda e Serkan?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni dell’ultima Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan avranno il loro lieto fine.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per l’ultima puntata del 5 aprile 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5, nell’ospedale dove Melo è stata portata d’urgenza, la giovane e Ayfer troveranno l’amore inaspettatamente. Seyfi lascia la casa di Aydan, ora che lei è felicemente sposata con Kemal, e intende partire per cercare la propria strada. Eda e Serkan sono genitori felici di Kiraz e del piccolo Alp, dopo aver finalmente scritto il proprio lieto fine.

Ayfer trova l’amore nella Puntata Finale di Love is in the Air

Ayfer ha portato Melo in ospedale, dopo che la giovane ha ingoiato per sbaglio l’anello di fidanzamento che Burak avrebbe voluto regalarle. Prima di varcare la porta della clinica, Ayfer schiva per miracolo un’auto in corsa che avrebbe potuto investirla e viene salvata dal dottor Jeng, il ginecologo di Eda. In un primo momento, Ayfer si infuria anche con il suo salvatore, scossa da ciò che è appena accaduto, poi chiede scusa al dottore e non può far a meno di notare quanto quell’uomo sia interessante. Anche Jeng sembra nutrire un interesse per la zia di Eda e sembra che sarà proprio lui l’uomo in grado di conquistare il suo cuore.

Seyfi lascia la città: Anticipazioni Love is in the Air

Mentre Ayfer si innamora, Melo si imbatte in un giovanissimo medio al pronto soccorso, che le confessa di averla notata più volte al bar di Burak e di volerla conoscere meglio. Questa volta, Melo sente le farfalle nello stomaco e si assicura di avere un vero appuntamento con il bel dottore. Nel frattempo, dopo aver visto finalmente Aydan felice al fianco del marito Kemal, Seyfi comunica alla madre di Serkan la sua intenzione di lasciare la città per cercare la propria strada. Aydan è distrutta, non vorrebbe fare a meno del suo prezioso consigliere, ma per una volta mette i propri bisogni in secondo piano e asseconda la decisione di Seyfi.

Love is in the Air Anticipazioni: lieto fine per Eda e Serkan

Tutti i protagonisti della soap hanno trovato il proprio finale, alcuni hanno ricevuto una sorpresa inaspettata mentre altri un duro colpo, ma nessuno può dire di non aver vissuto mesi intensi gravitando attorno a Eda e Serkan. Anche per la coppia è arrivato il momento di godersi il lieto fine, abbracciando la famiglia che si è allargata con l’arrivo di Alp. Dopo anni difficili, lontananza, rimorsi e sensi di colpa, Eda e Serkan sono pronti per il futuro che li attende, affrontando giorno per giorno, mano nella mano.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.