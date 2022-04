Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 4 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 aprile 2022 - Ridge chiede a Paris dove sia finita sua sorella, ignorando che Zoe stia tentando di convincere Zende a passare la notte con lei. I dubbi dello stilista sui sentimenti e le intenzioni della Buckingham si riveleranno dunque giusti, i telespettatori infatti la vedranno tentare di sedurre Zende alla spalle di sua sorella e del suo futuro marito. Il ragazzo ha già tentato di chiarire, nel rispetto di Carter, la sua posizione di distacco, ma ora è davvero costretto a rifiutare sgarbatamente la modella. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 aprile 2022 - Aurelio ha raccolto molte prove sul losco passato di Marcos e grazie alle confidenze di Anabel è venuto a sapere anche della storia clandestina tra il socio e la sua misteriosa governante Soledad. Quesada e Salmeron sembrano avere dunque definitivamente in pugno il povero Bacigalupe e sono pronti a mettere in pratica il loro piano! Qui la trama completa di Una Vita.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nell'ULTIMA puntata della Serie, in onda oggi 5 aprile 2022

Nella puntata di Love is in the Air di oggi - 5 aprile 2022 - nell’ospedale dove Melo è stata portata d’urgenza, la giovane e Ayfer troveranno l’amore inaspettatamente. Seyfi lascia la casa di Aydan, ora che lei è felicemente sposata con Kemal, e intende partire per cercare la propria strada. Eda e Serkan sono genitori felici di Kiraz e del piccolo Alp, dopo aver finalmente scritto il proprio lieto fine. Qui la trama completa di Love is in the Air.