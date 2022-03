Love is in the Air Anticipazioni 1° aprile 2022: Eda e Serkan dispersi, il bambino sta per nascere!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan vivono momenti di terrore.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 1° aprile 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5, mentre si trovano dispersi tra le montagne, con nessuna possibilità di contattare aiuto e la macchina guasta, Eda e Serkan devono affrontare un momento drammatico. La Yildiz ha rotto le acque a Alp sta arrivando: riuscirà Bolat a mettere da parte l'ansia e aiutare sua moglie?

Eda in travaglio nella Puntata di Love is in the Air del 1° aprile 2022

Eda ha convinto Serkan ha recarsi nella baita in montagna per concedersi un weekend di relax prima dell’arrivo del secondogenito Alp. Proprio mentre sono in una strada sterrata, dispersa tra le montagne al limitare dei boschi, la macchina ha un guasto improvviso ed Eda rompe le acque ed entra in travaglio. Serkan è a dir poco in ansia, come farà a gestire il parto da solo?

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan si improvvisa medico

Eda urla dal dolore, Alp sta per arrivare e lei non è pronta. La Yildiz avrebbe voluto ancora qualche giorno da sola con il marito, e di certo non avrebbe mai pensato di trovarsi in travaglio mentre la loro auto è fuori uso e i telefoni non riescono a prendere il segnale per chiamare i soccorsi. Serkan porta Eda in un piccolo boschetto permettendole di sdraiarsi e contempla l’unica soluzione possibile: dovrà far nascere lui suo figlio.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda partorisce nel bosco

Serkan tenta di calmare Eda nella speranza di poter chiamare i soccorsi ma è tutto inutile. La moglie sente che Alp sta nascendo e il processo non si può più fermare. La Yildiz partorirà nel boschetto scovato da Serkan!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.