Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 31 Marzo 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 31 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 Marzo 2022 - Steffy, convocata in ospedale, ricevere l'esito del test di gravidanza: è incinta. La Forrester in fondo ne era già consapevole, ma la conferma ufficiale rischia di accendere ancora di più lo scontro, soprattutto perché accompagnata da uno stop della dottoressa riguardo al test di paternità. Steffy infatti, verrà informata dei tempi necessari per potersi sottoporre a questo ulteriore esame: è ancora troppo presto per poter stabilire di chi sia il bambino. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 Marzo 2022 - Genoveva ha stretto una amicizia importante con Natalia Quesada, la Salmeron le è stata accanto quando tutto il quartiere era contro di lei e ora è pronta a chiedere che le venga restituito il favore. La sorella di Aurelio è una donna molto affascinante e conosce bene le armi di seduzione più efficaci per riuscire a far innamorare un uomo. E' per questo che Genoveva le chiederà di avvicinarsi a Felipe e farlo innamorare, attirandolo così nella sua perfida trappola. Cosa avrà in mente, ma soprattutto, Natalia accetterà? Qui la trama completa di Una Vita.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 31 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air di oggi - 31 Marzo 2022 - Eda vuole rilassarsi prima del giorno del parto e chiede a Serkan di raggiungere la baita in montagna per un weekend romantico. Peccato che l’auto della coppia abbia un grave guasto in mezzo al bosco, proprio quando alla Yildiz si rompono le acque. Qui la trama completa di Love is in the Air.

