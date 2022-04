Love is in the Air, ci sarà la Terza Stagione? Ecco quando rivedremo Serkan ed Eda

Anticipazioni TV

Love is in the Air è appena finito e già ci chiediamo quando rivedremo i protagonisti della nostra amata soap turca. Ci sarà una terza stagione? Serkan ed Eda torneranno nel pomeriggio di Canale 5?

È ormai quasi una settimana che Love is in the Air non ci fa più compagnia. L'amato soap turca si è conclusa, con l'ultima puntata di martedì 5 aprile 2022. Eda e Serkan sono diventati genitori per la seconda volta e sono destinati a vivere felici e contenti, insieme alla loro grande famiglia. Ma cosa ne sarà di noi fan della soap? Possiamo sperare in una terza stagione?

Love is in the Air, ci sarà una Terza Stagione?

Love is in the Air ci ha fatto compagnia per due stagioni davvero intense. La storia di Serkan ed Eda ci ha intrigato sin dall'inizio. Un amore che sembrava impossibile, nato dall'odio e trasformatosi, puntata dopo puntata, in una relazione appassionata e appassionante. Ma ci sarà una terza stagione della soap? Abbiamo speranze di rivedere i nostri amati protagonisti di nuovo su Canale5? La risposta è: nì! Ci spieghiamo meglio. Purtroppo non sono previste delle nuove puntate di Love. Dalla Turchia arriva la conferma che le vicende dell'Art Life sono ormai concluse e con queste, quelle della famiglia Bolat/Yildiz. Nessun terzo step quindi per noi ma non è detto che Hande Erçel e Kerem Bürsin non tornino a farci compagnia sul piccolo schermo.

Kerem Bürsin, Serkan di Love is in the Air, su Canale 5 con un film

Love is in the Air ha lasciato il posto a Brave and Beautiful ed è ormai certo che le soap turche abbiano conquistato il nostro paese e la nostra TV. Così come i loro protagonisti. Dopo Can Yaman, in arrivo con Viola come Il Mare e Demet Ozdemir, ci siamo affezionati a Kerem Bürsin e Hande Erçel. Ed è una notizia di qualche tempo fa e ancora non certa, che il Bürsin potrebbe presto tornare su Canale5 con un suo film, intitolato Eflatun.

Non si tratterebbe quindi di una soap ma sarebbe comunque un modo per rivedere il nostro Serkan Bolat sui nostri schermi. Non si tratta ancora di una certezza e non c'è una data di uscita. In Turchia è appena uscito il trailer ed è prevista la visione per il 2022.Quest'anno lo vedremo anche in Italia, magari a fine anno?

Per quanto riguarda invece Hande Erçel, la nostra Eda è attualmente in vacanza nel nostro paese in compagnia della sorella. Per il momento non sembra essere impegnata su nessun set ma è testimonial di una nota casa di gioielli turca. È quindi poco probabile che possa tornare su Canale5 ma... mai dire mai!

