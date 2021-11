Love is in the Air Anticipazioni dal 22 al 27 novembre 2021: Eda e Serkan diventano attori, ma la Yildiz ha una nuova rivale!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 22 al 27 novembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 22 al 27 novembre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 22 al 27 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 22 novembre 2021

Eda e Serkan hanno pescato, dalla borsa dei desideri, un biglietto nel quale è scritto di improvvisarsi detective, e i due si lasciano coinvolgere nel gioco.

Puntata in onda Martedì 23 novembre 2021

Eda e Serkan sono irreperibili, e ciò desta preoccupazione tra i loro parenti e amici che, dopo una breve consultazione, decidono alla fine di raggiungerli.

Puntata in onda Mercoledì 24 novembre 2021

Eda e Serkan vengono convinti a partecipare alle riprese di un improbabile film, e la prima attrice dimostra subito una forte attrazione per Serkan.

Puntata in onda Giovedì 25 novembre 2021

Mentre Engin e Piril scoprono di desiderare entrambi una femminuccia, Aydan decide di dare una seconda chance a Kemal. Nel frattempo Puren continua a fare una corte spietata a Serkan.

Puntata in onda Venerdì 26 novembre 2021

Serkan e Eda, soli nel loro camper in riva al mare, tornano in città per le prove del film che stanno girando. Eda inizia a soffrire di una profonda gelosia a causa dell'atteggiamento di Puren. Intanto Erdem concede di nascosto alla troupe il permesso di girare all'Art-Life e Serkan è furioso.

Puntata in onda Sabato 27 novembre 2021

Puren ipnotizza Eda per farle dimenticare Serkan e la Yildiz finge di stare al gioco, supportata da Ayfer, Aydan, Piril ed Engin. Il Bolat resta molto scosso sebbene si tratti di uno scherzo, poiché capisce quanto deve essere stato doloroso per Eda quando lui non si ricordava di lei.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.