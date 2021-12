Love is in the Air Anticipazioni dal 13 al 17 dicembre 2021: Melo impedisce a Eda di rivelare la verità a Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 13 al 17 dicembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 13 al 17 dicembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 13 al 17 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 13 dicembre 2021

Eda sembra manifestare a Melek e Ayfer l'intenzione di rivelare a Serkan la verità tramite una lettera.

Puntata in onda Martedì 14 dicembre 2021

Melek, trova la lettera prima di Serkan, e pensando che Eda abbia voluto così informare Serkan che Kiraz è sua figlia, la prende, e si reca da Ayfer.

Puntata in onda Mercoledì 15 dicembre 2021

Engin e Piril hanno una discussione che nasce da problemi di organizzazione familiare, ma che risolveranno cercando di comprendere ognuno i bisogni dell'altro.

Puntata in onda Giovedì 16 dicembre 2021

Serkan organizza una cena con Eda in ufficio. Lui vorrebbe tentare un approccio, ma quando lei riceve una telefonata dalla figlia, Serkan fraintende e si ingelosisce.

Puntata in onda Venerdì 17 dicembre 2021

Ayfer e Melek spingono Eda a riflettere seriamente sul rivelare a Serkan tutta la verità su Kiraz. Cosa farà la Yildiz?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.