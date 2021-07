Love is in the Air Anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021: Serkan indeciso tra Eda e Selin, ma poi fa la sua scelta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 12 al 16 luglio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 12 al 16 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 12 luglio 2021

Serkan si rifiuta di firmare l'accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, un noto architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Tutto ciò incrina profondamente i rapporti tra il Bolat e Ferit. Intanto Eda pianifica una gita a quattro nello chalet di montagna di Serkan insieme a Ferit e Selin, nella speranza che la donna possa fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nel frattempo Aydan ingaggia un attore per fare ingelosire Alptekin.

Puntata in onda Martedì 13 luglio 2021

Eda, Serkan, Ferit e Selin hanno passato due giorni insieme nello chalet di montagna di Serkan per convincere Selin a lasciare Ferit e cancellare le nozze. La donna sembra disposta a rinunciare a tutto, ma a patto che Serkan le confermi che per loro c'è ancora speranza. Il Bolat però non sembra riuscire a risponderle: non sa chi scegliere tra Selin ed Eda! La Yildiz ascolta di nascosto la conversazione tra i due ex e sospetta che la mancanza di risposta di Serkan sia dovuta a un possibile interesse nei suoi confronti...

Puntata in onda Mercoledì 14 luglio 2021

Il piano d Aydan per far ingelosire Alptekin ottiene il risultato sperato quando l'uomo incontra il finto maestro di ceramica della donna. Nel frattempo, Ayfer racconta a Ceren dei suoi problemi economici con il vivaio e l'impossibilità di poter pagare a Eda l'ultimo anno di università. La zia chiede allora all'amica di sua nipote se conosce qualche amico bancario attraverso cui possa ottenere un prestito ipotecando la casa, ma Eda non deve saperlo! Quando Ceren le consiglia di tentare prima a chiedere alla ricca madre, nonché "odiata" nonna di Eda, Ayfer si rifiuta. Intanto Engin cerca di dimostrare il suo cambiamento a Piril portandole dei fiori.

Puntata in onda Giovedì 15 luglio 2021

Eda è in procinto di partire per l'Italia e Serkan prova un forte malessere. Sospettando che le sue condizioni sia dovute all'imminente matrimonio di Selin, Aydan chiama la donna al "capezzale" del figlio. Seify sembra avere però la stessa idea, solo che invece contatta Eda: quando le due "amanti" del Bolat si incontrano, l'imbarazzo è palpabile! Eda resta a vegliare Serkan per la notte, il quale in preda al delirio le chiede di non andarsene. Al mattino però, l'uomo ha dimenticato tutto. La Yildiz allora se ne va, salutando e ringraziando Aydan per tutto, ribadendo che la sua partenza è la scelta più giusta per tutti. Melek e Figen, invece, si stupiscono molto per la notizia del contratto tra Eda e Serkan.

Puntata in onda Venerdì 16 luglio 2021

Eda decide di partire per l'Italia per inseguire il suo sogno e dimenticare per sempre Serkan. Prima di farlo, confessa a Selin che Serkan è ancora innamorato di lei. Il giorno delle prove del matrimonio, Selin entra in crisi e decide di sgattaiolare via per raggiungere Serkan. Il Bolat però non si presenta all'appuntamento, che invece decide di ascoltare il suo cuore e correre da Eda per impedirle di partire e confessarle il suo amore. Inoltre, Serkan le chiede di dargli due mesi di tempo per organizzarsi così che possa partire con lei ed Eda accetta ben volentieri. Nel frattempo, dopo aver ascoltato lo sfogo di Selin, Piril le rivela che il fidanzamento di Serkan ed Eda era falso, mentre Alptekin confessa alla moglie di essere coinvolto in un incidente che ha ucciso due persone!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.