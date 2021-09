Love is in the Air Anticipazioni 25 settembre 2021: Melih in trappola, Serkan salva Eda!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan ha salvato Eda dal tentativo di rapimento e scopre che è Melih a volere la Yildiz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, i cristalli di zucchero hanno effetti sedativi ed Eda è in pericolo. Serkan salva la sua amata ed Erdem ammette di non aver portato lui l’ingrediente alla notte dell’henné. Così, il Bolat scopre che il coinvolgimento di Melih nel tentato rapimento della sua promessa sposa. Mentre Eda e le sue amiche si rilassano in città, dedicandosi alla prova di splendidi abiti da sposa, Serkan cerca il modello giusto per essere perfetto agli occhi della Yildiz.

Eda viene drogata nella Puntata di Love is in the Air del 25 settembre 2021

Melih ha fatto la sua mossa, approfittando del fatto che Erdem non sia riuscito a trovare i cristalli di zucchero da nessuna parte. Eda ha mangiato il sorbetto preparato con l’ingrediente tradizionale, prima di perdere i sensi e venire rapita. Fortunatamente Serkan salva la Yildiz e si scopre che i cristalli erano stati contaminati con una droga sedativa. Tutto è risolto e i preparativi del matrimonio possono continuare, anche se il Bolat ha intenzione di scoprire chi si nasconde dietro il sabotaggio prima del giorno delle nozze.

Anticipazioni Love is in the Air: Erdem confessa tutto

Dopo tutto ciò che è successo ad Eda, Erdem si sente in colpa e decide di confessare tutta la verità a Serkan. Non è stato lui, infatti, a reperire gli introvabili cristalli di zucchero per il tradizionale sorbetto, consumato durante la notte dell’henné, bensì l’assistente del signor Melih. Il Bolat, così, comprende che c’è l’uomo dietro al tentato rapimento di Eda!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda sceglie l’abito da sposa

Eda ha avuto paura per la sua incolumità ma neppure questo shock potrà impedirle di sposare Serkan. Tornati in città, i promessi sposi si dividono per rivedersi poi il giorno delle nozze, e la Yildiz chiede a Melek e Ceren di accompagnarla a provare qualche abito da sposa. Le tre amiche trascorrono così una giornata rilassante prima del grande evento.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.