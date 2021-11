Love is in the Air Anticipazioni 25 novembre 2021: una nuova donna nella vita di Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Puren continua a sedurre Serkan, scatenando la reazione di Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo aver ingoiato a fatica il boccone amaro della gelosia, Eda accetta di trascorrere la notte in campeggio con Serkan e di recarsi insieme al ristorante, per una cena romantica. Nello stesso locale, tuttavia, ci sono anche Aydan e Kemal, che finalmente hanno deciso di darsi una vera seconda occasione. Come se non bastasse, sul luogo sopraggiunge anche Puren, l’attrice che farà di tutto per sedurre il Bolat.

Romantico intreccio nella Puntata di Love is in the Air del 25 novembre 2021

Eda è gelosa di Serkan, che è stato corteggiato senza vergogna dalla prima attrice del film che hanno accettato di girare, ovvero la bella e fascinosa Puren. La donna sembra essere senza scrupoli e la Yildiz ha dovuto trattenersi per non fare scenate davanti a tutti e rimetterla al proprio posto. Il Bolat, vedendo la giovane paesaggista piuttosto furiosa, le chiede di prendersi una pausa dal campeggio per andare insieme in un romantico ristorante. Qui, tuttavia, avverrà una sequela di incontri e intrecci pericolosi.

Anticipazioni Love is in the Air: Puren non si arrende

Giunti al ristorante per concedersi un momento di relax e romanticismo, Eda e Serkan scoprono che nel locale ci sono anche Aydan e Kemal. La madre del Bolat ha preso una decisione sull’uomo che continua a gravitare nella sua vita, certa che non sarebbe giusto privarlo di una seconda occasione. Nello stesso ristorante, tuttavia, sopraggiunge anche Puren che è decisa a non arrendersi e conquistare Serkan.

Love is in the Air Anticipazioni: il desiderio di Piril ed Engin

La gravidanza è agli sgoccioli e Leyla ha previsto che la coppia formata da Piril ed Engin sarà benedetta dall’arrivo di un bambino sano e forte. La coppia, riflettendo sul futuro, si trova ad ammettere di desiderare ardentemente una figlia femmina. Chissà se il loro desiderio sarà esaudito dal destino…

