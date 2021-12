Love is in the Air Anticipazioni 17 dicembre 2021: Aydan tradita da Seyfi

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Seyfi ruba la lettera di Aydan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo aver discusso animatamente con Serkan, Eda è sempre più confusa sul futuro e crede di dover rivelare a Serkan la verità sulla figlia Kiraz. Ayfer e Melo sono allarmate, non vogliono che il Bolat scopra tutto e rovini la serenità della loro famiglia. Mentre la Yildiz è preda del dubbio, Aydan non capisce come sia possibile che la sua lettera non sia arrivata a Serkan. La madre dell’imprenditore, infatti, ha deciso di parlare della sua relazione con Kemal attraverso una lettera, ma non sa che Seyfi ha deciso di sottrarla al legittimo proprietario.

Eda indecisa nella Puntata di Love is in the Air del 17 dicembre 2021

Serkan ha sorpreso Eda con una scenata di gelosia, credendo che la Yildiz fosse al telefono con il suo nuovo fidanzato durante la loro cena romantica. Tornata a casa, Eda riflette sul disguido e capisce che tutto è derivato dall’impossibilità di dire al Bolat la verità su Kiraz. Non volendo più mentire, la paesaggista riflette sulla possibilità di dire tutta la verità al suo ex.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo e Ayfer nel panico

Vedendo Eda pensierosa e giù di morale, Melo e Ayfer chiedono spiegazioni e scoprono che la paesaggista ha intenzione di dire tutta la verità su Kiraz. Le due, tuttavia, non sono d’accordo e cercando di dissuadere la Yildiz, certe che potrebbe commettere un errore parlando a cuore aperto con Serkan. Dopo aver sottratto la lettera sbagliata, Melo e Ayfer possono solo sperare che Eda non affronti il Bolat faccia a faccia, perché in quel caso non potrebbero impedirle di parlare.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan nei guai

Aydan ha scritto una lettera per Serkan, rivelando al figlio di aver intrapreso una storia d’amore con Kemal. La lettera, tuttavia, non è mai giunta a destinazione e la donna è sempre più stressata, non riuscendo a gestire tutte le sue bugie. Ma chi ha deciso di sabotare Aydan? Il traditore è, come nelle migliori soap, proprio il suo miglior confidente ovvero Seyfi.

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air dal 13 al 17 dicembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.