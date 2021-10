Love is in the Air Anticipazioni 13 ottobre 2021: Serkan inizia a ricordare Eda?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. La memoria di Serkan dà i primi segnali positivi ed Eda è al settimo cielo.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 13 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Ceren cerca il confronto con Deniz ma la sua confessione amorosa si trasforma in una feroce discussione. Mentre Ayfer medita di concedersi una vacanza con Alexander, Melo ha un’idea geniale. Per far sì che Eda e Serkan possano trascorrere del tempo da soli, Melo chiude Selin nel suo ufficio. A cena, superato l’iniziale nervosismo, la Yildiz assiste ad un piccolo miracolo che fa ben sperare per la memoria del Bolat.

Ceren confessa tutto nella Puntata di Love is in the Air del 13 ottobre 2021

Ceren è fuori controllo, ancora innamorata di Deniz e gelosa del rapporto tra l’uomo e la migliore amica Eda. Dopo aver evitato il confronto con Ferit, che vuole spiegazioni sulla fine della loro relazione, Ceren incontra Deniz e gli confessa tutti i suoi sentimenti. Lui, tuttavia, avrà una reazione ben diversa da quella sperata e i due finiranno per litigare animatamente.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo ha un piano!

Mentre Ayfer progetta di partire in vacanza con Alexander, Melo è decisa ad aiutare Eda. Avendo saputo della cena che Selin ha organizzato con Serkan, Deniz e la Yildiz, Melo fa la sua mossa e chiude la rivale dell’amica nel suo ufficio. In questo modo, Eda si trova a cenare da sola con Serkan proprio nel giorno più romantico dell’anno.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan inizia a ricordare?

Grazie al diabolico piano di Melo, Eda si trova da sola a cena con Serkan. La Yildiz ne approfitta per provocare qualche reazione nel Bolat, sperando che la sua memoria riaffiori una volta per tutte. Serkan, tuttavia, non ricorda nulla eccezione fatta che per una poesia che, poco prima dell’incidente, aveva imparato con la Yildiz. Finalmente, Eda ha una speranza alla quale aggrapparsi.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.