Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 dicembre 2024 - vedremo Deacon tornare in prigione da Sheila. Lo Sharpe non ha mai dimenticato la Carter e che ne è ancora infatuato. Il padre di Hope farà visita alla donna e le rivelerà di averla sempre nel suo cuore. Sinceramente colpita da questa dichiarazione, la rossa confesserà al suo innamorato di aver pensato anche lei tanto a lui e di aver cominciato a pentirsi delle sue scellerate azioni. I due cercheranno di pensare al futuro e spereranno che un giorno, con Sheila libera, possano coronare i loro sogni d’amore. Intanto Wyatt continuerà a spingere Liam a non lasciare che l’odio per Thomas rovini il suo matrimonio con Hope. Il ragazzo però sarà più che mai convinto che il suo rapporto con la Logan si sia del tutto guastato e questo perché lei ha baciato l’uomo che più di tutti doveva tenere lontano... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 dicembre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 5 dicembre 2024 - Hakan arriva a Casa Soydere senza avvisare, e Fehime ed Huseyin lo accolgono calorosamente. Zeynep, al contrario, è fredda con lui, poi gli spiega di non volerlo prendere in giro: la verità è che lei non riesce a dimenticare Emir. In un secondo momento, Tarik si sente in colpa, e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse così da poter tornare a guardare Nihan negli occhi: l'ingegnere, però, non intende voltargli le spalle. Dopodiché, Leyla spiega al Soydere che ha scoperto che c'è qualche anomalia nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding, e che probabilmente questo strano aumento è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone. Con l'aiuto di un vecchio amico, Niyazi, il protagonista viene a sapere che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ha tratto molti profitti; in fin dei conti, in questo momento a capo dell'azienda c'è Nihan. Per finire, Kemal smaschera Emir e gli dice di essere pronto a denunciarlo, però quest'ultimo ha un asso nella manica. Nel mentre, Nihan va a trovare Tarik in prigione. Lui le racconta tutta la verità sull'omicidio, poi le chiede di restare al fianco di suo fratello... Qui la trama completa delle puntate - in daytime e in prima serata - di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 7 dicembre 2024 .

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 5 dicembre 2024 - Zeynep vorrebbe che Mehdi trascorresse la notte a casa sua, in modo tale da poter vegliare su di lui, rimasto ferito nel corso di una sparatoria per farle da scudo umano. Anche Nermin è disposta ad accogliere nella propria dimora Mehdi, il quale, in fin dei conti, è pur sempre quello che ha salvato la vita a sua figlia. D'altra parte, Mehdi appare a dir poco restio al pensiero di dover restare a dormire nella stessa abitazione in cui si trova anche Zeynep, visto che i sentimenti che nutre nei suoi confronti sono ancora talmente tanto forti da turbarlo profondamente... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 2 al 6 dicembre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 dicembre 2024 - Catalina e Manuel penseranno di vivere un incubo. I due fratelli scopriranno che Jimena tornerà a vivere in pianta stabile nella loro tenuta. La ragazza ritornerà molto prima del previsto a casa dei Lujàn e chiederà scusa per il suo comportamento. La giovane rassicurerà la famiglia di essersi curata al meglio e di essere ora in ottima salute. Ma soprattutto assicurerà a Manuel di voler essere per lui una moglie presente. Cruz si convincerà a riaccogliere la ragazza nella sua casa ma chiederà a Pia di sorvegliarla notte e giorno. Lope chiederà di nuovo a Vera di poter incontrare suo padre ma lei descriverà il suo genitore come un uomo tirannico e malefico. La ragazza perderà talmente tanto la pazienza da chiedere al suo fidanzato di non parlare mai più dei suoi parenti... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 all'8 dicembre 2024 .