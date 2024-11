My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 dicembre 2024: Mehdi ferito in una sparatoria! Morirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 2 al 6 dicembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 2 dicembre 2024

Zeynep, molto preoccupata per i recenti cambiamenti nella vita di Mehdi, prende un'importante decisione: andrà sul suo nuovo posto di lavoro per prenderlo di petto. Peccato che ciò che vedrà, anziché rassicurarla, non farà altro che renderla ancora più sospettosa e - soprattutto - ansiosa: s'imbatterà in alcuni individui loschi.

Puntata in onda martedì 3 dicembre 2024

La situazione si complica quando Zeynep riceve un misterioso pacco che contiene delle mele, che alimenta i suoi sospetti e le sue preoccupazioni. La ragazza è ansiosa anche sul posto di lavoro, tanto che Baris se ne rende conto e tenta di farla distrarre dai suoi pensieri; purtroppo, però, non riscuoterà il successo sperato. Infatti, i timori di Zeynep stanno per concretizzarsi: alcuni teppisti irrompono nella sua casa ed aprono il fuoco. Mehdi si espone ad un grande pericolo per proteggerla e finisce per essere colpito.

Puntata in onda mercoledì 4 dicembre 2024

Mehdi è rimasto ferito, e la tensione è alle stelle. Zeynep, preoccupatissima per le sue condizioni, chiede all'ex marito di fermarsi a dormire da lei. Intanto, Nermin chiede scusa a Mehdi per il modo in cui si è comportata con lui in passato, poi lo ringrazia: la donna non può fare altro che riconoscere il suo eroismo nel proteggere la giovane durante la sparatoria.

Puntata in onda giovedì 5 dicembre 2024

Zeynep vorrebbe tanto che Mehdi accettasse di restare a dormire a casa sua, poiché, in questo modo, potrà prendersi cura di lui. Nermin sembra non avere niente in contrario, anzi: dopo avergli chiesto scusa, lo ha persino ringraziato per aver salvato la vita alla ragazza. Mehdi, nonostante le sue reticenze, alla fine accetta la gentile offerta di Zeynep. In effetti, l'uomo si sente a disagio al pensiero di dover stare sotto lo stesso tetto con lei, visto che i suoi sentimenti sono ancora piuttosto forti.

Puntata in onda venerdì 6 dicembre 2024

Emine, vedendo la situazione, cerca subito il confronto con Zeynep. La prima ha il forte timore che l'amore che lei nutre nei confronti di Mehdi sia un dolore senza fine. Intanto, Cemile e Benal sono molto preoccupate per lui. Mehdi tornerà a casa da loro soltanto il mattino seguente, e mentirà dicendo di essere stato trattenuto a lavoro: non vuole allarmare nessuno.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.