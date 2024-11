La Promessa Anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2024: Il ritorno di Jimena fa disperare Manuel mentre Abel si pente di tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa dal 2 all'8 dicembre 2024. La Soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle ore 19.45.

Puntata di Lunedì 2 dicembre 2024

Jimena si è presentata a La Promessa, ma rivela di essere solo di passaggio. La sua vera meta è la dimora dei marchesi de Cèspedes. Tra Maria e Salvador sembra essere tornata la passione di un tempo. Pelayo ha proposto a Catalina di includere Don Lorenzo nel loro business di salse e marmellate e la ragazza accetta l’aiuto dello zio acquisito. Cruz scopre della presenza di Jimena a casa sua ed è pronta ad intervenire per farla tornare definitivamente. Manuel la ferma. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 dicembre 2024

Puntata di Martedì 3 dicembre 2024

Petra scopre che Ayala ha invitato Margarita al ricevimento dei duchi di Palomar e non la prende per niente bene. Pia chiede a Teresa di seguire Virtudes e di aiutarla a imparare il mestiere di cameriera. La figlia di Simona si rivela essere sempre più impacciata. Catalina e Pelayo presentano ai marchesi e a Don Lorenzo il piano per includere il De La Mata nel loro business. Cruz non è per nulla contenta e impone ai due una clausola da inserire nel contratto. Per la marchesa il profitto del capitano dovrà essere detratto da quello dei due giovani e non da quello suo e di Don Alonso. Margarita pungola Cruz parlando con lei dell’abito nuziale che indosserà sua nipote, ovvero quello appartenuto a Carmen. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 dicembre 2024

Puntata di Mercoledì 4 dicembre 2024

Don Alonso rivela a Curro la tragedia che ha colpito Dolores, la cameriera con cui aveva una relazione, e i suoi figli. Il marchese non riesce a nascondere di essere ancora addolorato per questa faccenda. Jana, di nascosto, sente ogni parola. Cruz scopre che Petra non ha distrutto l’abito nuziale di Catalina come le era stato ordinato. La cameriera riesce a trovare una giustificazione molto convincente e non subisce alcun tipo di punizione. Don Lorenzo pungola Pelayo affinché il ragazzo lo faccia entrare totalmente nel business le marmellate come socio attivo, ma Catalina resiste alle sue richieste. Lope vuole conoscere la famiglia di Vera. La ragazza però non è così contenta di parlare dei suoi genitori e prende tempo. Il fatto che Jimena possa tornare da un momento all’altro impensierisce Catalina e Manuel. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 dicembre 2024

Puntata di Giovedì 5 dicembre 2024

Il ritorno di Jimena avviene molto prima del previsto. La ragazza chiede scusa a tutti per il suo comportamento e rassicura la famiglia di stare molto meglio. La giovane si impegna a non lasciare Manuel più solo e chiede ai marchesi di poter tornare a vivere nella tenuta. Cruz accetta ma, per precauzione, incarica Pia di sorvegliare la ragazza notte e giorno. Lope chiede di incontrare il padre di Vera, ma lei reagisce con ira e descrive il suo genitore come un uomo tirannico e malefico. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 dicembre 2024

Puntata di Venerdì 6 dicembre 2024

Don Lorenzo è entrato nel commercio delle marmellate e Alonso vuole parlare con Cruz per modificare le condizioni del patto con sua figlia. Pelayo rivela al capitano delle minacce di mister Cavendish e il De La Mata promette di aiutarlo a tenere a bada l’inglese. Le insistenze di Lope fanno sì che tra lui e Vera si scateni un litigio. Il ragazzo confida a Teresa le preoccupazioni per questa situazione e lei lo esorta a chiarire con la sua amata. Ayala confessa Petra di essersi avvicinato a Margherita solo per cominciare la sua vendetta contro Cruz, ma ha finito per scatenare la gelosia della sua vecchia amante. Intanto la madre di Martina capisce che dietro la corte del conte c’è un secondo fine. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 dicembre 2024

Puntata di Sabato 7 dicembre 2024

Abel chiede scusa a Jana e Manuel e dice loro di sostenere la loro relazione. I due sono però minacciati dal ritorno di Jimena, che conferma di essere guarita. Non tutti però pensano che la ragazza ora stia bene e per ordine dei marchesi, Teresa la sta sorvegliando. Margarita intuisce che l’interesse che Ayala ha nei suoi confronti sia legato in qualche modo a Cruz, ma il conte nega. Martina sfida ancora apertamente Ayala ma non riuscendo a coglierlo in fallo si sfoga con Curro. Lope e Vera fanno pace, ma la ragazza si rifiuta comunque di presentargli suo padre. Simona e Candela ringraziano Teresa per il suo impegno con Virtudes. Maria intanto è spaventata di essere rimasta incinta. Mister Cavendish si incontra con Pelayo e scopre che Don Lorenzo è il nuovo partner nel loro affare. Mentre stanno concludendo i dettagli, ecco che capita un grosso imprevisto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 dicembre 2024

Puntata di Domenica 8 dicembre 2024

Don Lorenzo deve trovare subito una soluzione per mettere una toppa all’errore di Jeronimo, che ha compromesso l’acquisto delle armi da parte di Cavendish. Questa azione permette al capitano di consolidare il suo ruolo nell’impresa. La presenza di Jimena a La Promessa è motivo di tensione. Manuel è disperato e vorrebbe trovare un modo per allontanarsi di nuovo da sua moglie. Salvador, con l’approvazione di Don Romulo, organizza una sorta di matrimonio tra lui e Maria. Il ragazzo coinvolge Lope, che però capisce che c’è un grosso intoppo. La Fernandez decide di svelare a Jana di aver trovato una valigia con i soldi ma si rende conto che la borsa non c’è più. Abel, sinceramente pentito, cerca redenzione e spinge Jimena a confessare tutto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'8 dicembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.