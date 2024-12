Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 dicembre 2024: Deacon e Sheila di nuovo insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 5 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Deacon andrà a trovare Sheila. Il loro incontro sarà struggente e romantico.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Deacon tornare in prigione da Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe non ha mai dimenticato la Carter e che ne è ancora infatuato. Il padre di Hope farà visita alla donna e le rivelerà di averla sempre nel suo cuore. Sinceramente colpita da questa dichiarazione, la rossa confesserà al suo innamorato di aver pensato anche lei tanto a lui e di aver cominciato a pentirsi delle sue scellerate azioni. I due cercheranno di pensare al futuro e spereranno che un giorno, con Sheila libera, possano coronare i loro sogni d’amore. Intanto Wyatt continuerà a spingere Liam a non lasciare che l’odio per Thomas rovini il suo matrimonio con Hope. Il ragazzo però sarà più che mai convinto che il suo rapporto con la Logan si sia del tutto guastato e questo perché lei ha baciato l’uomo che più di tutti doveva tenere lontano.

Beautiful Anticipazioni puntata del 5 dicembre 2024: Deacon va a fare visita a Sheila e…

Tra baci e tradimenti inaspettati e imperdonabili, nelle puntate di Beautiful dei primi di dicembre 2024, c’è spazio anche per un’altra storyline. Sheila e Deacon saranno protagonisti di un intenso incontro tra le mura del carcere che tiene la Carter sotto controllo. Lo Sharpe andrà a fare visita alla rossa, desideroso di vederla e di sapere come stia. Il padre di Hope riuscirà ad avere con lei un incontro, che diventerà molto intenso quando il barista confesserà alla sua “vecchia amica” di non riuscire a dimenticarla e di pensare costantemente a lei.

Deacon rivelerà a Sheila di essere ancora molto legato al loro passato e di desiderare che le cose fossero andate in modo totalmente diverso. E la rossa gli dirà di essere anche lei profondamente legata a lui… come se non si fossero mai lasciati.

Beautiful Anticipazioni: Sheila e Carter di nuovo insieme… in un futuro prossimo

Sheila confesserà a Deacon di provare gli stessi suoi sentimenti e di aver pensato a lungo a loro due e a quanto stessero bene insieme. La rossa gli rivelerà anche che, in questi mesi in cui è rinchiusa in una cella, ha avuto modo di fare ammenda e di pentirsi delle sue azioni. Il tempo le dirà se riuscirà mai a recuperare la sua libertà e magari iniziare una nuova vita con lui. I due fantasticheranno e si prometteranno che se dovessero potersi rivedere fuori dalle mura della prigione, cercheranno di coronare il loro amore e di non lasciarsi mai più. Ma succederà tutto questo? Ci sono possibilità che la criminale guadagni la libertà?

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam non perdonerà mai Hope!

Wyatt continuerà a spingere Liam a rivedere le sue decisioni e a perdonare Hope per quello che ha fatto. Si è trattato di un bacio, dato probabilmente a causa del momento di euforia vissuto a Roma e questo, per lo Spencer, non basta per far crollare un matrimonio. Liam però non sarà dello stesso parere; sua moglie non potrà avere il suo perdono perché ha baciato l’uomo che più di tutti ha fatto del male a lui e alla loro famiglia. Intanto, mentre i due fratelli continueranno a parlare di questo spinoso argomento, la Logan proseguirà a voler andare oltre con Thomas, con cui non ha più intenzione di frenarsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 dicembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.