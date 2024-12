My Home My Destiny 2 Anticipazioni 5 dicembre 2024: Mehdi tormentato dall'amore che prova per Zeynep...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 5 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi continua ad inquietare: Mehdi è in difficoltà a causa del sentimento che prova per Zeynep...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 5 dicembre 2024, Zeynep spera che Mehdi accetti di restare a dormire a casa sua, poiché, in questo modo, potrà accudirlo. Nermin sembra non avere niente in contrario, anzi. L'uomo, nonostante le sue reticenze, alla fine accetta la gentile offerta di Zeynep. In effetti, Mehdi si sente a disagio al pensiero di dover stare sotto lo stesso tetto con lei, dato che i suoi sentimenti sono ancora fortissimi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi ferito!

Alcuni teppisti hanno fatto irruzione nell'abitazione di Nermin ed hanno aperto il fuoco senza farsi il minimo scrupolo: dopo l'avvertimento, stavolta sono passati ai fatti. Zeynep ha rischiato per la seconda volta - e stavolta il rischio era ancora più concreto - di morire, ma per fortuna, con un tempismo perfetto, è arrivato Mehdi, che, coraggiosamente, le ha fatto da scudo umano. Ovviamente, per salvare la sua amata, il meccanico ha corso un grande pericolo: è stato raggiunto da un proiettile che lo ha ferito...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin tende una mano a Mehdi...

Zeynep è in preda al panico: qualcuno voleva ucciderla, e questo qualcuno ha quasi ucciso Mehdi. La giovane, allora, ha avanzato a quest'ultimo un'inattesa proposta: gli ha chiesto di restare a dormire a casa sua, perché in questo modo le resterà più facile prendersi cura di lui. Mehdi appare un po' titubante, mentre Nermin, sorprendentemente, non soltanto non vuole mandarlo via, ma gli chiede scusa per come lo ha sempre trattato e lo ringrazia per l'eroismo dimostrato nel tentativo di salvare la vita a Zeynep...

Mehdi turbato, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 5 dicembre 2024

Zeynep vorrebbe che Mehdi trascorresse la notte a casa sua, in modo tale da poter vegliare su di lui, rimasto ferito nel corso di una sparatoria per farle da scudo umano. Anche Nermin è disposta ad accogliere nella propria dimora Mehdi, il quale, in fin dei conti, è pur sempre quello che ha salvato la vita a sua figlia. D'altra parte, Mehdi appare a dir poco restio al pensiero di dover restare a dormire nella stessa abitazione in cui si trova anche Zeynep, visto che i sentimenti che nutre nei suoi confronti sono ancora talmente tanto forti da turbarlo profondamente...

