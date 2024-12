Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 5 dicembre 2024: Kemal smaschera Emir, Nihan in pericolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 5 dicembre 2024 - prima nel daytime e poi in prima serata - su Canale 5 rivelano che Kemal inchioda Emir, ma è Nihan che sta per finire nei guai...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sconvolgeranno. Negli episodi in onda il 5 dicembre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Hakan arriva a Casa Soydere senza avvisare, e Fehime ed Huseyin lo accolgono calorosamente. Zeynep, al contrario, è fredda con lui, poi gli spiega di non volerlo prendere in giro: la verità è che lei non riesce a dimenticare Emir. In un secondo momento, Tarik si sente in colpa, e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse così da poter tornare a guardare Nihan negli occhi: l'ingegnere, però, non intende voltargli le spalle. Dopodiché, Leyla spiega al Soydere che ha scoperto che c'è qualche anomalia nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding, e che probabilmente questo strano aumento è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone. Con l'aiuto di un vecchio amico, Niyazi, il protagonista viene a sapere che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ha tratto molti profitti; in fin dei conti, in questo momento a capo dell'azienda c'è Nihan. Per finire, Kemal smaschera Emir e gli dice di essere pronto a denunciarlo, però quest'ultimo ha un asso nella manica. Nel mentre, Nihan va a trovare Tarik in prigione. Lui le racconta tutta la verità sull'omicidio, poi le chiede di restare al fianco di suo fratello...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep lascia Hakan per Emir?

Hakan si presenta a Casa Soydere senza alcun preavviso. Nonostante ciò, Fehime ed Huseyin sono davvero felici di vederlo, tanto che lo accolgono calorosamente. Zeynep, invece, ha una reazione del tutto opposta rispetto a quella dei genitori. La giovane è molto fredda con il poliziotto, specialmente perché è stata da poco in ospedale con Emir, affinché quest'ultimo assistesse all'ecografia. Allora, Zeynep arriva a prenderlo da parte per chiarire di nuovo che non ha intenzione di prenderlo in giro, dato che sanno perfettamente entrambi che non ha mai smesso di amare follemente Emir. Come la prenderà Hakan?

Endless Love Anticipazioni: Tarik vuole che Kemal lo ripudi...

Tarik è preda dei sensi di colpa. Il ragazzo si pente amaramente di aver messo la corda attorno al collo di Ozan, poiché, mentre pensava di proteggere Zeynep, toglieva la vita ad una persona e, come se non bastasse, rovinava la vita a Kemal. Proprio per questo motivo, Tarik sta chiedendo al fratello di ripudiarlo, in modo tale che possa tornare a guardare negli occhi Nihan. Il Soydere, però, gli fa sapere di non avere la minima intenzione di voltargli le spalle ed abbandonarlo al suo infausto destino: continuerà a restare al suo fianco.

Kemal inchioda Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 5 dicembre 2024

Leyla sta per fare una sconvolgente rivelazione a Kemal. La donna ha scoperto che c'è qualcosa che non torna nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding, e che, con alte probabilità, questo anomalo aumento sia da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone. L'ingegnere si mette subito ad indagare, e grazie ad un vecchio amico, Niyazi, viene a sapere che Emir ha aperto una miniera illegale da cui sta traendo molti profitti. Allora, il Soydere si dirige dal nemico e gli dice di aver scoperto che cosa sta facendo, e di essere pronto a denunciarlo. Emir, tuttavia, non batte ciglio davanti alle minacce del rivale, perché ha un asso nella manica: al momento, infatti, a capo dell'azienda non c'è lui, bensì Nihan. Contemporaneamente, quest'ultima sta andando a far visita a Tarik in carcere. Lui le racconta tutta la verità su ciò che è successo il giorno della morte di Ozan, poi le chiede non abbandonare il Soydere. E così, la Sezin si affretta ad acquistare una casa per sé, per l'amato e la loro piccola Deniz...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 7 dicembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, il martedì ed il giovedì anche alle 21:20.