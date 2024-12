La Promessa Anticipazioni 5 dicembre 2024: Catalina e Manuel tremano! Jimena tornerà a vivere con loro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata del 5 dicembre 2024 in onda su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo che Catalina e Manuel sbiancheranno davanti alla decisione di Cruz di riaccogliere Jimena alla tenuta.

Catalina e Manuel penseranno di vivere un incubo. Nella puntata de La Promessa in onda il 5 dicembre 2024, alle ore 19:35 su Rete 4, i due fratelli scopriranno che Jimena tornerà a vivere in pianta stabile nella loro tenuta. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza ritornerà molto prima del previsto a casa dei Lujàn e chiederà scusa per il suo comportamento. La giovane rassicurerà la famiglia di essersi curata al meglio e di essere ora in ottima salute. Ma soprattutto assicurerà a Manuel di voler essere per lui una moglie presente. Cruz si convincerà a riaccogliere la ragazza nella sua casa ma chiederà a Pia di sorvegliarla notte e giorno. Lope chiederà di nuovo a Vera di poter incontrare suo padre ma lei descriverà il suo genitore come un uomo tirannico e malefico. La ragazza perderà talmente tanto la pazienza da chiedere al suo fidanzato di non parlare mai più dei suoi parenti.

La Promessa Anticipazioni puntata del 5 dicembre 2024: Manuel e Catalina ripiombano nell’incubo Jimena

Jimena ha fatto capolino alla tenuta e ha rivelato di essere solo di passaggio. La ragazza era diretta a casa dei duchi de Cèspedes e ha fatto solo visita a suo marito. Catalina e Manuel hanno sperato a lungo che una simile visita non ricapitasse più ma purtroppo dovranno ricredersi. La figlia dei duchi de Los Infantes si ripresenterà a casa del consorte poco tempo dopo e stavolta vorrà restare. La giovane si scuserà con tutti per il suo comportamento e spererà che possano dimenticare quanto accaduto. Prometterà di non dare più problemi e rassicurerà tutti sulle sue condizioni di salute, molto migliorate – come già aveva detto Abel – grazie a una cura sperimentale alla quale si è sottoposto. La giovane riferirà a Manuel di essere pronta a essere per lui una brava moglie e di non volerlo più ingannare. Purtroppo per i fratelli Lujàn le sue preghiere verranno accolte.

La Promessa Anticipazioni: Cruz riaccoglie Jimena ma la fa sorvegliare

Jimena convincerà Cruz a riammetterla nella sua casa e a permetterle di dimostrare di essere cambiata. La marchesa accoglierà le sue richieste, nonostante quanto accaduto sia a Catalina – che ha rischiato di morire nel rogo appiccato dalla cognata – sia a Manuel, ingannato con una finta gravidanza. La nobile però avrà ancora delle remore. Ordinerà a Pia di controllare notte e giorno la nuora e di impedirle di fare qualsiasi tipo di colpo di testa. Nonostante questo controllo, i fratelli Lujàn non saranno per nulla sereni. Non si fideranno mai più della ragazza.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Vera si infuria contro Lope

Lope vuole conoscere la famiglia di Vera ma la ragazza non ha alcuna intenzione di concedere al ragazzo un incontro con i suoi genitori. La giovane ha preso tempo ma il cuoco tornerà a insistere con lei. La cameriera perderà la pazienza e andrà su tutte le furie con lui. Gli urlerà di non avere alcuna intenzione di permettergli di incontrare suo padre, un uomo tirannico e malefico, con cui lei non vorrà più avere a che fare. Lope ci rimarrà malissimo e si renderà conto che la sua amata è davvero furiosa con lui. I due faranno molta fatica a fare pace.

