Endless Love Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 dicembre 2024: Tarik e Nihan in carcere!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 2 al 7 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 2 al 7 dicembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche in prima serata martedì 3 e giovedì 5 dicembre. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 2 dicembre 2024

Nihan viene sbattuta in cella, mentre Asu viene interrogata; il commissario Mercan sembra credere alla sua versione. Poco dopo, la pittrice viene rilasciata perché la mora decide di ritirare la denuncia. Intanto, Emir costringe Anil a rincasare e a confessare, quando sarà il momento, di aver inquinato la scena dell'omicidio di Ozan. Leyla, invece, informa la Sezin che c'è qualcosa di strano nei bilanci aziendali e le consiglia di tenere la guardia alta. Nel frattempo, Kemal è sempre più convinto del coinvolgimento di Tarik, ma pensa anche che quest'ultimo stia agendo in questo modo per proteggere Zeynep.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Martedì 3 dicembre 2024

Il commissario Mercan si presenta a Casa Soydere all'ora di cena per tendere una trappola a Tarik. Kemal si rende subito conto di quali siano le intenzioni del commissario ed accorre in soccorso del fratello. Tuttavia, il giorno seguente, Tarik, stanco di questa situazione, confessa la verità all'ingegnere. Intanto, il cadavere di Ozan viene ritrovato e, quindi, si può finalmente procedere con l'autopsia. In un secondo momento, Kemal informa Zeynep che non è stata lei a togliere la vita ad Ozan: quando gli ha messo il cuscino in faccia, lui aveva già il veleno in circolo. Zeynep, allora, si affretta a prendere le difese di Tarik, assicurandogli che tutte le azioni commesse da quest'ultimo siano state fatte per proteggerla; il protagonista le assicura che non denuncerà il fratello. Nel mentre, però, Nihan ha costretto Asu a rivelarle che l'assassino di Ozan è Tarik. Nel frattempo, Vildan aspetta con ansia il risultato dell'autopsia sul corpo del figlio. Ora il commissario Mercan confida al Soydere e all'amata che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, bensì per impiccagione. In seguito, Leyla scopre che dietro i profitti dell'azienda c'è una frode, e al contempo Tarik confessa a Zeynep di aver tolto la vita ad Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva provato a soffocarlo. Dopodiché, la giovane si reca in ospedale con Emir, il quale assiste all'ecografia; questo momento spingerà Zeynep a prendere una drastica decisione. In conclusione, il commissario Mercan richiede un mandato di perquisizione per l'appartamento di Tufan e Gurcan, dove trova una chiavetta con il video in cui si vede Tarik che impicca Ozan.

Puntata in onda Mercoledì 4 dicembre 2024

L'indagine di Kemal e Nihan è conclusa: ormai è noto chi sia stato ad uccidere Ozan. Questa verità travolge tutti. L'ingegnere è consapevole delle ripercussioni che tutto ciò avrà su di loro, mentre la pittrice continua a restare aggrappata all'amore. Tarik, in un colloquio emozionante, chiede a Kemal di accompagnarlo alla polizia. Il commissario Mercan, invece, prova a confortare il protagonista raccontandogli la sua tragica storia personale.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 5 dicembre 2024

Hakan si presenta a Casa Soydere senza preavviso, e Fehime ed Huseyin lo accolgono con gioia. Zeynep, al contrario, è fredda con lui, poi gli spiega di non volerlo prendere in giro: la verità è che lei non riesce a dimenticare Emir. In un secondo momento, Tarik si sente in colpa, e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse così da poter tornare a guardare Nihan negli occhi: l'ingegnere, però, non intende voltargli le spalle. Dopodiché, Leyla spiega al Soydere che ha scoperto che c'è qualche anomalia nell'aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding, e che probabilmente questo strano aumento è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone. Con l'aiuto di un vecchio amico, Niyazi, il protagonista viene a sapere che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ha tratto molti profitti; in fin dei conti, in questo momento a capo dell'azienda c'è Nihan. In seguito, Kemal smaschera Emir e gli dice di essere pronto a denunciarlo, però quest'ultimo ha un asso nella manica. Intanto, Nihan va a far visita a Tarik in carcere. Lui le racconta tutta la verità, e le chiede di restare al fianco dell'amato. Allora, lei acquista una casa per loro e per la piccola Deniz.

Puntata in onda Venerdì 6 dicembre 2024

Kemal incontra Nihan in carcere e la rassicura: nessuno riuscirà mai a separarli, e lui riuscirà a farla scarcerare presto. Intanto, il commissario Mercan mette il Soydere in guardia contro Asu, raccontandogli di aver trovato una lettera di Tufan. A questo punto, l'ingegnere va a prendere di petto la mora, dicendole di sapere che dietro l'arresto della pittrice c'è il suo zampino e quello di Emir. Asu, in ansia, confessa al fratello di essere andata alla miniera, e, davanti alle sue accuse di aver rovinato i loro piani, si difende: è stato Emir che ha cambiato idea, denunciando la Sezin senza avvertirla.

Puntata in onda Sabato 7 dicembre 2024

Emir è certo di avere un piano infallibile: Nihan, davanti alla minaccia di perdere la piccola Deniz in una causa di divorzio, resterà insieme a lui. Intanto, Leyla ed Ayhan, dopo aver parlato con uno dei bambini malati, vanno a fare un'ispezione in questo campo dove andava a giocare. In un secondo momento, Kemal e Zehir vanno a parlare con i minatori della miniera le cui irregolarità hanno portato all'arresto di Nihan. Così, scoprono che lì non ci sono i sistemi di sicurezza, e che Asu, il giorno prima di denunciare la sua rivale in amore, è andata a parlare con alcuni minatori. La mora ha paura di finire nei guai, ma Emir ha già trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto. Nel frattempo, fervono i preparativi delle nozze tra Hakan e Zeynep, però quest'ultima continua a pensare all'ex amante, a cui ha qualcosa da dire. In seguito, sta per essere celebrato il matrimonio, ma le cose non vanno come previsto: minacce e sconvolgenti rivelazioni avranno delle gravi conseguenze su tutta la famiglia Soydere.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e martedì e giovedì anche alle 21:20.