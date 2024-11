Beautiful Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 dicembre 2024: Hope a letto con Thomas. Ora è lei a dire addio a Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 2 al 7 dicembre 2024.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 2 al 7 dicembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Lunedì 2 dicembre 2024

Steffy rivela a Thomas che tutti sanno che è stata Hope a baciarlo e che anche Liam è al corrente di questa verità e anzi è stato proprio lui a dirglielo. Il Forrester vorrebbe affrontare lo Spencer ma sua sorella gli consiglia di tenersi lontano da lui. Thomas incontra la Logan, che gli rivela della decisione di suo marito di divorziare. Wyatt raggiunge suo fratello negli uffici della Spencer Publications e gli domanda come stia e se abbia deciso di perdonare la sua consorte. Il figlio maggiore di Bill gli confessa che Hope non è stata in grado di dargli alcuna spiegazione sul vero motivo che l’ha spinta a baciare l’uomo che più di una volta ha tentato di far loro del male e ha messo in pericolo la loro famiglia. Proprio per questo non può permettersi di dimenticare quanto accaduto. Non la riconosce più come la persona che ha sposato e quindi desidera divorziare da lei. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 2 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 3 dicembre 2024

Steffy non riesce a togliersi dalla mente i baci che Liam le ha strappato. La Forrester è turbata e furiosa e ricorda il momento in cui ha messo le cose in chiaro con lo Spencer e in cui ha preteso che lui rispettasse il suo matrimonio con Finn. I pensieri della ragazza vengono interrotti dall’arrivo di suo marito a casa. Il dottore le chiede come stia Thomas e lei gli racconta che il ragazzo è sconvolto dal fatto che tutti, persino Liam, sappiano del suo bacio con Hope. La Forrester confida al suo consorte che il suo fratellone ha cercato di prendersi tutte le colpe. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 3 dicembre 2024

Puntata in onda Mercoledì 4 dicembre 2024

Wyatt cerca di convincere Liam a perdonare Hope o comunque a riflettere meglio sul loro divorzio. Suo fratello è però più che mai convinto di voler procedere in questo modo e non ha intenzione di lasciarsi distrarre da altro. Per questo è subito tornato al lavoro nonostante il momento personale così turbolento. Hope rivela a Thomas di voler stare con lui e che Liam è ancora una volta attratto da Steffy e vorrebbe tornare con lei. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 4 dicembre 2024

Puntata in onda Giovedì 5 dicembre 2024

Wyatt cerca di far ragionare suo fratello e gli dice che tra Hope e Thomas c’è stato solo un bacio e questo non dovrebbe permettere che loro due perdano la famiglia che hanno costruito. Liam ribadisce che non può perdonare sua moglie proprio perché ha baciato Thomas, l’uomo che lui odia più di qualunque altro. Deacon intanto fa visita a Sheila in prigione. La Carter è molto contenta di vederlo e gli confida di pensare ancora a lui e di aver avuto il tempo di ripensare a tutta la sua vita e di pentirsi. Lo Sharpe cerca di consolarla e la rassicura dicendole che ha sempre creduto che lei fosse una donna molto speciale. I due si confidano di sperare che, una volta che lei avrà scontato la sua pena, possano tornare a stare insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 5 dicembre 2024

Puntata in onda Venerdì 6 dicembre 2024

Hope rivela a Thomas di aver provato di tutto con Liam, ma di non essere riuscita a convincerlo a non divorziare. La ragazza pensa di essere completamente colpevole ed è spaventata dal suo futuro. Il Forrester la rassicura e le dice che le starà sempre accanto. La Logan, a questo punto, rompe qualsiasi indugio e lo bacia di nuovo. Il figlio di Ridge si fa indietro perché lei è ancora una donna sposata ma la bionda gli fa capire che non deve più farsi alcun problema e gli rivela di essere pronta a passare alla fase successiva del loro rapporto. Intanto lo Spencer continua a riflettere sul fatto che non si sarebbe mai aspettato che Hope nutrisse dei sentimenti per il loro antico nemico. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 6 dicembre 2024

Puntata in onda Sabato 7 dicembre 2024

Wyatt continua a consolare Liam e gli ricorda di quanto la sua famiglia e il suo legame con Hope siano importanti. Stessa cosa fa RJ, che spinge il cognato a non rinunciare a sua sorella e gli rivela che Hope è molto abbattuta per quello che è successo. Entrambi lo esortano a dare una seconda possibilità alle sue nozze e a lottare per salvare il suo amore. Nel mentre Hope rivela Thomas di provare da tempo un’attrazione per lui e di aver fantasticato su di loro, nonostante non fossero pensieri opportuni. Per questo motivo si sente in colpa nei confronti di Liam, ma non può ignorare i sentimenti che ormai prova per lui.

Hope si sente in colpa per i suoi errori, ma non può negare di essere attratta da Thomas mentre Liam, nonostante il sostegno di Wyatt e RJ, che lo spronano a non perdere il suo amore, non può anzi non riesce a dimenticare di aver visto sua moglie baciare Thomas, il suo grande nemico, a Roma e che questo bacio fosse carico di passione. Intanto Ridge, Carter e Katie parlano di quello che è capitato in Italia e sono tutti e tre convinti che la Logan sia stata trasportata dall’emozione per il successo e si sia lasciata andare fin troppo. Sono anche certi che Liam riuscirà a perdonarla. Nessuno può sapere che Thomas e Hope sono insieme abbracciati nel letto, dopo aver fatto l'amore. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 dicembre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.