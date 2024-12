My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 dicembre 2024: Zeynep invita Mehdi a dormire da lei...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 4 dicembre 2024 su Canale 5: Zeynep vuole che Mehdi resti a dormire da lei. Lui accetterà?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 dicembre 2024 alle 16:50, Mehdi è rimasto ferito nella sparatoria. Zeynep, molto in ansia per le sue condizioni, chiede all'ex marito di fermarsi a dormire da lei. Nel mentre, Nermin si scusa Mehdi per il modo in cui si è comportata con lui in passato, poi lo ringrazia, non potendo fare altro che riconoscere il suo eroismo nel proteggere la giovane durante la sparatoria...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi resta ferito per salvare Zeynep!

Alla fine, la paura di Zeynep ha preso forma, concretizzandosi. Dopo essersi imbattuta in un gruppo di loschi individui sul nuovo posto di lavoro di Mehdi, e dopo aver ricevuto un misterioso ed inquietante pacco pieno di mele, l'avvocato aveva la netta sensazione di essere stata presa di mira da qualcuno, e, purtroppo, non era in errore. Alcuni malviventi sono riusciti a fare irruzione nella casa di Zeynep, e lo hanno fatto per aprire il fuoco. Mehdi, nel tentativo di salvarle la vita, si è frapposto tra lei ed i teppisti che stavano sparando, e che lo hanno preso in pieno...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep chiede a Mehdi di dormire da lei...

Mehdi è ferito, e Zeynep è in preda al panico. In casa la tensione è alle stelle, poiché c'è ancora grande preoccupazione per ciò che è accaduto e per ciò che sarebbe potuto accadere. Infatti, per fortuna stanno tutti bene, fatta eccezione per il meccanico, che, però, è soltanto ferito: tutto sommato, le cose sarebbero potute andare molto peggio per Mehdi. Tuttavia, essendo in pensiero per lui - che, in fin dei conti, le ha pur sempre salvato la vita -, l'avvocato lo invita a trascorrere la notte lì, in modo tale che possa prendersi cura di lui...

Nermin si scusa e ringrazia Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 dicembre 2024

Nermin non ha nulla in contrario al fatto che Mehdi potrebbe trascorrere la notte a casa loro. Infatti, benché lei non lo abbia mai visto di buon occhio, dopo quanto è successo, non può far altro che scusarsi e ringraziarlo: se non fosse stato per lui, Zeynep, con alte probabilità, sarebbe morta. Allora, Nermin chiede a Mehdi di perdonarla per come lo ha trattato in questo periodo, e applaude l'eroismo dimostrato nel tentativo di proteggere la sua ex moglie. Dunque, tra la donna e l'ex genero finalmente è pace fatta, oppure si tratta soltanto di una tregua momentanea?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.