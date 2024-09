Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 settembre 2024 - RJ prenderà in giro Ridge, scherzosamente. Il ragazzo accontenterà il padre facendo lo schizzo che gli ha chiesto ma invece che disegnare un modello di abito, farà una divertente caricatura del genitore. Il Forrester senior rimarrà di sasso ma Brooke lo spronerà a farsi una sonora risata. Intanto Hope non riuscirà a togliersi dalla mente le immagini sexy di Thomas, a cui ovviamente non potrà dire di sentirsi attratta da lui. Tra i due ragazzi continueranno le lusinghe e la situazione diventerà sempre più pericolosa. Deacon cercherà di liquidare il sedicente conte Boucie... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 20 settembre 2024 - Kemal rivela ad Emir che Zeynep è caduta in un tranello, asserendo che Nihan non è mai stata lì e che lo ha fatto solo per mettere la sorella alla prova. L'imprenditore, fuori di sé, telefona a Zeynep e le dice di non volerla più vedere. Poi, Emir torna a casa, e trova la moglie che finge di dormire nel letto di Vildan, proprio accanto a quest'ultima... Qui la trama completa della puntata pomeridiana di Endless Love e qui la trama completa della puntata serale di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 20 settembre 2024 - Ali Riza si avvicina sempre di più a Sultan, attratto dalla sua simpatia, tant'è che continua a trovare scuse pur di passare del tempo con lei. Intanto, Mehdi, dimesso dall'ospedale, torna in carcere, dove incontra Bekir, un altro detenuto che lo provoca. Parallelamente, stringe amicizia con Cengiz, un detenuto anziano che conosceva suo padre. Zeynep e Baris, invece, diventano sempre più complici; Sultan ed Emine se ne stanno rendendo conto e ne sono felici, dato che supportano l'avvocato... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 settembre 2024 - Vera cercherà di difendersi. La ragazza comincerà a non sopportare di essere additata come una criminale ma soprattutto non tollererà più pregiudizi nei suoi confronti. La nuova cameriera capirà di non essere la benvenuta e pure Jana non riuscirà ad abituarsi alla sua presenza, arrabbiata che Maria sia stata licenziata. Intanto Margarita confiderà a Don Lorenzo di aver visto Pelayo dare del denaro al mago mentre Feliciano chiederà a Don Romulo di aiutarlo a organizzare una dolce e romantica proposta di matrimonio per Teresa. Manuel vorrà riprendere in mano la sua vita ma soprattutto vorrà tornare a occuparsi della sua passione. Don Alonso tenterà di dissuaderlo ma non ci sarà nulla da fare. Abel convocherà i camerieri per ricostruire i loro movimenti nella giornata in cui è avvenuto il furto mentre Cruz se la prenderà con Pelayo per non essere ancora riuscito a fidanzarsi con Catalina e quindi a portarla via dalla tenuta... Qui la trama completa de La Promessa.

