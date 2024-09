My Home My Destiny 2 Anticipazioni 20 settembre 2024: Zeynep e Baris sempre più complici...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 20 settembre 2024 su Canale 5: Zeynep e Baris sono sempre più vicini...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 settembre 2024, alle 14:40, Ali Riza si avvicina sempre di più a Sultan, attratto dalla sua simpatia, tant'è che continua a trovare scuse pur di passare del tempo con lei. Intanto, Mehdi, dimesso dall'ospedale, torna in carcere, dove incontra Bekir, un altro detenuto che lo provoca. Parallelamente, stringe amicizia con Cengiz, un detenuto anziano che conosceva suo padre. Zeynep e Baris, invece, diventano sempre più complici; Sultan ed Emine se ne stanno rendendo conto e ne sono felici, dato che supportano l'avvocato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ali Riza attratto da Sultan!

All'inizio, tra Ali Riza e Sultan non sembrava corresse buon sangue: a causa del comportamento "precisino" ed ipocondriaco di lui, spesso e volentieri discutevano. Tuttavia, poi Ali Riza le ha proposto di lavorare per i suoi nipoti, ed ora le si avvicina sempre di più, irresistibilmente attratto dalla sua simpatia. In effetti, l'uomo non fa altro che trovare scuse pur di trascorrere sempre più tempo con Sultan...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi torna in carcere!

Mehdi se l'è vista davvero brutta. Dopo essere stato accoltellato, è stato ricoverato in terapia intensiva, dove il suo cuore si è fermato per qualche istante; per fortuna, i medici sono riusciti a salvargli la vita. Ora che sta meglio, il meccanico viene dimesso dall'ospedale e torna in carcere; qui incontra Bekir, un altro detenuto che lo provoca. Parallelamente, Mehdi stringe amicizia con Cengiz, un detenuto anziano che conosceva suo padre...

Zeynep e Baris sempre più vicini, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 20 settembre 2024

Zeynep si è resa conto di aver cominciato a nutrire un sentimento nei confronti di Baris, tant'è che aveva pensato che la cosa migliore fosse mantenere le distanze. Tuttavia, quando lui si è ammalato, lei, alla fine, si è decisa ad andare ad accudirlo; in questa occasione, mentre Baris era febbricitante, l'ha baciata. Zeynep ed il suo capo appaiono sempre più complici, tanto che qualcuno se ne è accorto, e se ne compiace: Sultan ed Emine fanno il tifo per questa coppia, ritenendo Baris perfetto per la giovane!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 20 settembre 2024.

