La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2024: Vera dice basta e si difende dalle accuse!

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 settembre 2024 su Canale5 vedremo che Vera non riuscirà più a sopportare di essere maltrattata e cercherà di frenare i pregiudizi su di lei. Intanto Manuel decide di tornare a occuparsi delle sue passioni. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 20 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Vera cercherà di difendersi. La ragazza comincerà a non sopportare di essere additata come una criminale ma soprattutto non tollererà più pregiudizi nei suoi confronti. La nuova cameriera capirà di non essere la benvenuta e pure Jana non riuscirà ad abituarsi alla sua presenza, arrabbiata che Maria sia stata licenziata. Intanto Margarita confiderà a Don Lorenzo di aver visto Pelayo dare del denaro al mago mentre Feliciano chiederà a Don Romulo di aiutarlo a organizzare una dolce e romantica proposta di matrimonio per Teresa. Manuel vorrà riprendere in mano la sua vita ma soprattutto vorrà tornare a occuparsi della sua passione. Don Alonso tenterà di dissuaderlo ma non ci sarà nulla da fare. Abel convocherà i camerieri per ricostruire i loro movimenti nella giornata in cui è avvenuto il furto mentre Cruz se la prenderà con Pelayo per non essere ancora riuscito a fidanzarsi con Catalina e quindi a portarla via dalla tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Vera si ribella

Cruz ha licenziato Maria e tutti i domestici sono rimasti sconvolti. Candela, Simona, Petra e Jana non pensano che la Fernandez sia una ladra e c’è chi crede che la responsabile sia Vera. La nuova arrivata comincerà a non sopportare l’atteggiamento dei suoi colleghi e si ribellerà totalmente quando vedrà Jana trattarla con disprezzo. La domestica bionda non sopporterà che Pia, a causa di una perdita d’acqua, assegni il letto di Maria a Vera e non tollererà di dormire nella stessa camera con lei. La giovane amica di Lope si sentirà vittima dei pregiudizi e deciderà di affrontare la situazione di petto, nella speranza che le diano il rispetto che merita.

Anticipazioni La Promessa: Feliciano pronto a sposare Teresa

Feliciano sarà pronto a fare il grande passo con Teresa. Il ragazzo chiederà a Don Romulo di dargli una mano a organizzare una romantica proposta di matrimonio e non vedrà l’ora di farsi avanti. Intanto Manuel vorrà ritornare a occuparsi della sua passione e vorrà anche sentirsi più libero. Il giovane prenderà come esempio le sue sorelle e dichiarerà a Don Alonso di non volersi più sentire condizionato. Il marchese cercherà di dissuaderlo ma le sue parole non avranno alcuna presa. Abel convocherà i domestici e cercherà di ricostruire con loro come si è svolta la giornata in cui è avvenuto il furto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz furiosa contro Pelayo

Cruz ucciderà Curro ma questo è solo uno dei tasselli che le mancano per non avere più ostacoli intorno a lei. La marchesa desidera liberarsi anche di Catalina e spera che Pelayo la porti via con sé. Peccato che la ragazza – che ha cominciato a non fidarsi più del suo socio – gli abbia dato un due di picche e gli abbia rivelato di non avere intenzione di sposarlo. La marchesa non tollererà questo no e se la prenderà con il conte per non essere riuscito, ancora, a convincere la figlia di Don Alonso ad accettare le nozze. Intanto Margarita comunicherà a Don Lorenzo di aver visto proprio Pelayo mentre dava del denaro al mago. Che c’entri lui nel furto dell’orologio del capitano?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.