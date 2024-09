La Promessa Anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024: Maria viene licenziata mentre Cruz organizza l'omicidio di Curro!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 16 al 20 settembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa dal 16 al 20 settembre 2024. Gli episodi della Soap vanno in onda dal lunedì al venerdì - e non più il sabato e la domenica - alle ore 15.45.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 16 al 20 settembre 2024

Puntata di Lunedì 16 settembre 2024

Manuel non comprende come mai Jana abbia cambiato idea e ora voglia mettere fine alla loro relazione. Il marchese non sa che Abel ha fatto il gioco sporco e che ha fatto in modo che la cameriera pensasse male di lui. Jana si confida con il dottore, convinta di potersi fidare solo di lui mentre il figlio di Cruz si sente sempre più schiacciato dagli eventi ed è pronto a sbarazzarsi delle continue macchinazioni della madre. Pelayo si prepara a chiudere l’affare con Cavendish senza che Catalina lo sappia ed è certo che andrà tutto bene. I marchesi vogliono convincere Leonor a non partire per gli Stati Uniti e lei, desiderosa di partire, chiede aiuto ai cugini, con cui però i rapporti sono ancora tesi. Maria non sopporta la presenza di Vera e nonostante i consigli dei suoi amici lei prosegue nella sua guerra personale contro la nuova arrivata. Alla tenuta intanto si presenta un mago. Don Alonso dà il compito a Romulo di organizzare l’evento affinché tutti possano giovare di un momento di svago. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 16 settembre 2024

Puntata di Martedì 17 settembre 2024

Il mago si esibisce alla tenuta ma dopo lo spettacolo scoppia il giallo. Don Romulo informa tutti che è stato rubato il prezioso orologio di Don Lorenzo e avvia immediatamente le indagini, prima che venga avvertita la Guardia Civile. Petra non sembra per nulla contenta. Maria continua a provare gelosia nei confronti di Vera. La ragazza, che teme che la nuova arrivata le soffi il lavoro, non riesce a nascondere il suo fastidio e sia Lope che Salvador se ne accorgono. Feliciano giura al Capitano di non essere lui l’autore del furto e il De La Mata gli conferma di avere piena fiducia in lui. Jana affronta Manuel e gli dice chiaramente di essere stanca delle intromissioni di Cruz nella sua vita. La loro relazione non potrà ma andare avanti se lui proseguirà nell’obbedire agli ordini della madre. La ragazza si allontana da lui e fa pace con Pia. Felice di aver chiarito con la governante, la giovane racconta tutto a Curro. Maria si scusa con Vera mentre Feliciano si riconcilia con Petra. Pia comincia a sospettare che l’orologio sia stato rubato da Maria e la incalza per sapere come siano veramente andate le cose visto che ha chiesto un cambio di turno per rassettare la stanza di Don Lorenzo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 17 settembre 2024

Puntata di Mercoledì 18 settembre 2024

Candela si intrufola nelle stanze dei marchesi per poter fare una telefonata. Purtroppo per lei, Don Alonso la vede e le chiede immediate spiegazioni. Lei riesce a farla franca con il marchese ma deve confessare la verità a Pia e a Don Romulo. La donna rivela di aver chiamato Carlos. Pelayo è molto stranito dal comportamento di Catalina ma soprattutto dalla sua risposta alla sua proposta di matrimonio. La marchesina gli dice chiaramente che non intende sposarlo. Maria viene accusata di aver rubato l’orologio ma Petra è convinta che possa essere stata Vera, visto che prima dell’arrivo della ragazza nessuno della servitù aveva compiuto un furto. Cruz chiama la Fernandez e le comunica di aver deciso di licenziarla. Feliciano è molto contento di aver fatto pace con sua madre e Petra ringrazia Pia per aver mediato tra lei e suo figlio. La governante conferma alla cameriera di aver agito solo per il bene di Feliciano. Intanto Cruz e Don Lorenzo continuano a ordire piani contro Curro ma il De La Mata comincia a mostrare qualche remora. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 18 settembre 2024

Puntata di Giovedì 19 settembre 2024

Maria è sconvolta da quanto successo. Dopo essere stata licenziata deve lasciare la tenuta e Jana la ospita nella casa vuota di Ramona. Don Romulo e Catalina convincono Don Alonso a non punire Candela per aver usato il telefono mentre Cruz organizza con Don Lorenzo l’omicidio di Curro. I due vogliono approfittare di una battuta di caccia per procedere con il loro piano. Simona, Candela e Petra credono che a rubare l’orologio sia stata Vera mentre Lope, convinto dell’innocenza della nuova arrivata, la difende a spada tratta. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 19 settembre 2024

Puntata di Venerdì 20 settembre 2024

Margarita rivela a Don Lorenzo di aver visto Pelayo dare del denaro al mago mentre Jana è molto triste per via dell’assenza di Maria. Decide così di andare a trovarla per tirarle su il morale. Feliciano chiede aiuto a Don Romulo e gli chiede una mano per fare una romantica proposta di matrimonio a Teresa. Manuel prende spunto dalla determinazione delle sue sorelle per riprendere in mano la sua vita e la sua passione. Il ragazzo lo dice chiaramente a suo padre e gli chiede di non intromettersi mai più. Petra chiede scusa a Teresa per averla trattata male mentre Pia, a causa di una perdita d’acqua nella tenuta, decide di far dormire Vera in camera con Jana. La cameriera bionda la prende molto male e Vera sente che tutti hanno pregiudizi nei suoi confronti. Cruz se la prende con Pelayo e lo rimprovera del fatto che Catalina abbia rifiutato la proposta di matrimonio, facendo così saltare il suo piano di liberarsi della figliastra. Abel chiama a raccolta tutti i camerieri per ricostruire il pomeriggio in cui è avvenuto il furto dell’orologio. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 20 settembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.