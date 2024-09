Endless Love Anticipazioni 20 settembre 2024: Kemal canta vittoria, Emir ha chiuso con Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 20 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal è riuscito nel suo intento, Emir ha messo un punto alla sua tresca con Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono piene di sorprese. Nell'episodio in onda il 14 settembre 2024, alle 14:10, Kemal rivela ad Emir che Zeynep è caduta in un tranello, asserendo che Nihan non è mai stata lì e che lo ha fatto solo per mettere la sorella alla prova. L'imprenditore, fuori di sé, telefona a Zeynep e le dice di non volerla più vedere. Poi, Emir torna a casa, e trova la moglie che finge di dormire nel letto di Vildan, proprio accanto a quest'ultima...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep cade in trappola!

Sapendo che Zeynep non ha smesso di amare Emir, e che questi ultimi continuano a frequentarsi di nascosto, Kemal ha fatto la sua mossa: ha messo in atto un piano per riuscire ad allontanare Emir da Zeynep. Allora, dopo aver letto i messaggi di Zehir, che però era stato registrato come Nihan in rubrica, sul telefono che il fratello aveva volutamente lasciato a casa, ha chiamato subito il suo amante per metterlo al corrente di ciò che aveva scoperto: sua moglie si trovava a casa del Soydere!

Endless Love Anticipazioni: Emir fuori di sé!

Emir è fuori di sé dalla rabbia. L'imprenditore ha appena saputo che Nihan potrebbe trovarsi a casa di Kemal, e non l'ha presa per niente bene. Pertanto, dopo averla cercata ovunque nella loro abitazione senza successo, Emir si dirige in fretta e furia dal suo acerrimo nemico, sicuro di coglierla in flagrante. Tuttavia, Emir non riesce a rintracciare la sua "dolce moglie" nemmeno nell'appartamento del Soydere...

Kemal canta vittoria, nelle Anticipazioni di Endless Love del 20 settembre 2024

Kemal ha una sconvolgente rivelazione da fare ad Emir: Nihan non è mai stata a casa sua, Zeynep gli aveva dato questa informazione perché, semplicemente, è caduta nella trappola che le aveva teso. Il fratello lo ha fatto per testare la lealtà di sua sorella. Il figlio di Galip e Mujgan, furente, si affretta a contattare Zeynep per urlarle contro di non volerla vedere mai più. Il Soydere può cantare vittoria, il suo piano per allontanarli ha funzionato. Poi, Emir rincasa, e qui trova la consorte che finge di dormire nel letto di Vildan, proprio accanto a lei...

