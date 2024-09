Beautiful Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 settembre 2024: Steffy gela Hope, deve tenere giù le mani da Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 settembre 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 15 al 21 settembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato e la domenica alle ore 14.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate dal 15 al 21 settembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 settembre 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete divise per episodio.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà da domenica 15 a sabato 21 settembre 2024

Puntata in onda Domenica 15 settembre 2024

Jack ribadisce a Sheila di non avere intenzione di aiutarla e di non diventare il suo avvocato. Il Finnegan le dice di essersi recato in prigione solo per chiudere il cerchio tra loro e dirle addio per sempre. La Carter non molla la presa e cerca di sedurlo affinché possa convincerlo a cambiare idea. Intanto Katie, dopo il pranzo con Bill, torna da Carter e gli rivela di aver sottolineato allo Spencer di non voler tornare insieme a lui. Ci sarà sempre un forte legame tra loro ma nulla di più. Ora nella sua vita c’è posto solo per il Walton. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 15 settembre 2024

Puntata in onda Lunedì 16 settembre 2024

Steffy e Finn, a casa loro, riparlano di Sheila e dei genitori del dottore mentre Liam e Wyatt fanno visita a Bill per conoscere l’esito dell’incontro con Katie, tanto atteso dal loro padre. Lo Spencer senior è sereno e pensa che il rifiuto della sua ex moglie sia solo temporaneo. Il ritorno di RJ continua a creare entusiasmo in famiglia ma anche qualche dubbio e domanda. Hope teme che si riaccenda la rivalità con Thomas e che questo crei problemi in azienda. Intanto Eric afferma di essere molto fiero del suo giovane nipote e concorda con Ridge che abbia un grande talento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 16 settembre 2024

Puntata in onda Martedì 17 settembre 2024

RJ rivela anche a Eric di non voler essere più coinvolto nelle diatribe familiari e si chiede anche quale sia la vera natura del rapporto tra i suoi genitori. Il ragazzo è convinto che Brooke, per quanto sia stata brava a rendersi indipendente, non sarà mai capace di vivere lontano dal suo grande amore. Deacon vuole continuare a espandere il suo ristorante e per rendere Il Giardino sempre più ricercato, si avvale dei consigli dello Chef Daniele per trovare dei vini pregiati, che valorizzino la scelta che offre il suo locale. Lo Sharpe si mette alla ricerca anche di nuovo personale e il primo a rispondere all’annuncio di sommelier è il conte Boucie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 17 settembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 18 settembre 2024

Il conte Boucie si rivela uno strano personaggio e si presenta a Il Giardino con il nipotino Orville, affamato come non mai. Ridge non molla la presa con RJ e torna alla carica con lui per farlo lavorare nell’azienda di famiglia. Il Forrester non può accettare che suo figlio sprechi il suo enorme talento. Lo sfida così a creare un modello per mettere alla prova le sue capacità ma il giovane è molto titubante e cerca di opporsi, pronto a farsi strada in un ambiente lontano dalla moda. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 settembre 2024

Puntata in onda Giovedì 19 settembre 2024

Hope e Thomas sono sempre più entusiasti di lavorare insieme e hanno trovato l’armonia che serviva sia a loro che alla collezione. Il Forrester dimostra, giorno per giorno, di essere davvero cambiato. Il giovane è molto riconoscente alla Logan per aver creduto in lui e per avergli permesso di tornare al suo fianco e le promette, ancora una volta, che lo renderà fiero del suo lavoro e sarà un padre presente e attento per Douglas. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 settembre 2024

Puntata in onda Venerdì 20 settembre 2024

Hope è molto felice del cambiamento di Thomas e gli rivela di essere fiera di lui ma soprattutto di aver riacquistato tutta la fiducia nei suoi confronti. La ragazza non può certo dirgli di aver cominciato a provare attrazione per lui e che questa è ormai diventata un tormento. Deacon intanto ha ancora a che fare con il sedicente Conte Boucie ma si è reso già conto che l’uomo non è sincero. La degustazione dei vini che gli propone è piuttosto strana. RJ ha deciso di accogliere la sfida del padre ma disegna una sua caricatura per prenderlo in giro, con affetto. Brooke non potrebbe essere più felice di riavere suo figlio di nuovo a casa e ne parla con il suo ex marito. Lo stilista le mostra il disegno che ha creato il loro bambino e la Logan è molto divertita da quello che è successo. Ridge continua però a credere che suo figlio stia sprecando tempo e che debba tornare a lavorare in azienda, visto il suo enorme talento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 settembre 2024

Puntata in onda Sabato 21 settembre 2024

Ridge è molto contento del nuovo rapporto tra Brooke e Taylor e le ringrazia di aver creato, finalmente, un ambiente famigliare sereno. Hope continua ad avere un’attrazione segreta e preoccupante per Thomas. Steffy si rende conto che la Logan è strana e osservandola lavorare con il fratello comincia a sospettare, di nuovo, che la sorellastra provi qualcosa per suo fratello. Preoccupata che tutto questo destabilizzi il giovane stilista, si premura di parlargli e di sondare i suoi sentimenti. Thomas la rassicura dicendole di essere sereno e di non essere più ossessionato dalla madre adottiva di Douglas.

Wyatt e Liam cenano a Il Giardino e tornano a parlare di Bill e Katie ma anche di Sheila. Liam ribadisce al fratello tutti i suoi timori e ritorna a parlare di quanto la vicinanza tra Hope e Thomas lo metta a disagio. Steffy intanto, alla Forrester, assiste - non vista - a un momento di vicinanza tra suo fratello e la Logan e si convince che la sorellastra abbia attrazione per suo fratello. Decide così di affrontare la figlia di Brooke e di rimetterla al suo posto.

Steffy affronta Hope e le chiede di stare attenta a non illudere e ferire suo fratello, che ha faticato a liberarsi dell’ossessione che aveva nei suoi confronti. La figlia di Brooke si affretta a rincuorarla dicendole che la sua stima per il Forrester è solo professionale e che i due possano essere legati solo dalla collezione e da Douglas. Steffy le vuole credere ma la informa che la terrà d’occhio per impedire che i progressi e le fatiche di Thomas siano vani. Taylor trova Liam a Il Giardino e lo rassicura che suo figlio sia davvero cambiato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 settembre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.