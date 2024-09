Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 20 settembre 2024: Emir ed Asu alleati contro Galip!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata Serale di Endless Love in onda il 20 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir ed Asu sanciscono un'inaspettata alleanza...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sapranno stupirci. Nell'episodio serale in onda il 20 settembre 2024, alle 21:20, Kemal, in allarme per le minacce che Emir ha rivolto alla sua famiglia, sollecita Zehir a mettere sotto stretta sorveglianza le abitazioni di tutti i suoi cari. Intanto, l'imprenditore e sua sorella Asu si trovano accanto al letto della loro madre, Mujgan, e nel mentre escogitano un piano per liberarsi di Galip e fargliela pagare per tutto ciò che ha fatto. Zehir, invece, è riuscito a scoprire chi è la fotografa che ha scattato le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è morto. Nihan, allora, le chiede di fornirle tutto il materiale che ha a disposizione...

Endless Love Anticipazioni: Kemal preoccupato per la sua famiglia...

Kemal è conscio di non poter continuare a dormire sugli allori: Emir ha rivolto alla sua famiglia delle minacce. In allarme, poiché sa di avere a che fare con una persona priva di scrupoli, il giovane decide di mettersi immediatamente in moto per trovare una soluzione al problema. Allora, il Soydere sollecita Zehir a mettere sotto stretta sorveglianza le abitazioni di tutti i suoi cari...

Endless Love Anticipazioni puntata serale 20 settembre 2024: Video Riassunto

Anticipazioni: Anticipazioni puntata serale di oggi, 20 settembre 2024

Endless Love Anticipazioni: Emir ed Asu contro Galip!

Dopo aver parlato con Galip, Asu ha fatto una scelta inattesa. Il padre le ha detto che avrebbe voluto lasciare a lei le quote dell'azienda di famiglia detenute da Emir, dato che era intenzionato a spogliare quest'ultimo di ogni suo bene; Asu ha accettato, ma poi è andata di corsa a riferire tutto ad Emir. Mentre quest'ultimo era fuori di sé, al pensiero che Galip lo volesse pugnalare alle spalle, la sorella lo rincuorava: non le piacevano per niente quei genitori che vendevano i propri figli. Per tale ragione, ora Emir ed Asu si trovano al capezzale della loro madre in stato vegetativo, Mujgan, e stanno sancendo un'insolita alleanza contro il papà, entrambi determinati ad escogitare un piano per liberarsene e fargliela pagare per tutto ciò che ha fatto...

Un punto di svolta nelle indagini, nelle Anticipazioni di Endless Love del 20 settembre 2024

Zehir sta continuando a indagare sulla misteriosa morte di Ozan, ed adesso, finalmente, è entrato in possesso di una preziosa informazione. Il braccio destro di Kemal è riuscito a rintracciare la fotografa che ha scattato le foto in ospedale il giorno in cui il fratello di Nihan si è tolto la vita, impiccandosi nella sua stanza. La pittrice, impaziente di esaminare questi scatti poiché sicura di poter scovare qualche dettaglio in più per avvicinarsi alla verità su ciò che successe, chiede alla fotografa di fornirle tutto il materiale di cui dispone...

