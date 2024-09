Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2024: RJ prende in giro Ridge mentre Hope sta perdendo il controllo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che RJ prenderà in giro Ridge creando una sua caricatura mentre Hope sarà sempre più in difficoltà con Thomas.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 20 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, RJ prenderà in giro Ridge, scherzosamente. Il ragazzo accontenterà il padre facendo lo schizzo che gli ha chiesto ma invece che disegnare un modello di abito, farà una divertente caricatura del genitore. Il Forrester senior rimarrà di sasso ma Brooke lo spronerà a farsi una sonora risata. Intanto Hope non riuscirà a togliersi dalla mente le immagini sexy di Thomas, a cui ovviamente non potrà dire di sentirsi attratta da lui. Tra i due ragazzi continueranno le lusinghe e la situazione diventerà sempre più pericolosa. Deacon cercherà di liquidare il sedicente conte Boucie.

Beautiful Anticipazioni: RJ prende in giro Ridge

Ridge ha sfidato RJ. Lo stilista ha messo alla prova il figlio e lo ha costretto a creare un modello di abito per dimostrargli il suo grande talento e convincerlo, una volta per tutte, a tornare a lavorare alla Forrester Creations. Il ragazzo non ha potuto dire di no al padre ma escogiterà un modo per prendersi una piccola rivincita. Invece che disegnare un bell’abito, RJ si diletterà in una caricatura di suo padre, che rimarrà di sasso quando la vedrà. Brooke, a cui l’ex marito mostrerà il capolavoro del loro figlio, si farà una grossa risata e non potrà fare a meno di fare i complimenti al suo bambino per la sua vena comica e artistica. La Logan dovrà però anche spronare il suo ex compagno a smettere di tormentare il loro figlio, che non vuole in nessun modo essere di nuovo coinvolto nelle complicate faccende della sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Hope in difficoltà con Thomas

Hope e Thomas sono sempre più vicini e il pericolo è dietro l’angolo. La Logan ha ormai perso completamente il controllo dei suoi pensieri. Non solo apprezza il Forrester per la sua bravura nel disegno ma ha capito di provare una grande attrazione per lui. La ragazza non può certo confessarglielo, non dopo le loro reciproche promesse e non con Liam al suo fianco. Cercherà quindi di reprimere i suoi pensieri impuri e si limiterà a ringraziarlo per avere mantenuto i suoi propositi e per i suoi sforzi per diventare una persona e un padre migliore. Ma la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon cerca di liberarsi del suo fastidioso ospite

Deacon sarà ancora alle prese con il suo primo candidato al ruolo di sommelier. Lo Sharpe si è reso conto che il conte Boucie è un imbroglione e che intende solo scroccare un pranzo o comunque farsi assumere senza avere le qualità che millanta. Il padre di Hope cercherà di mantenere la calma ma anche di far comprendere al suo fastidioso ospite che sia arrivata l’ora di andarsene e di non tornare più.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.