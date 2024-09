My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 settembre 2024: Zeynep e Baris si baciano, Mehdi in ospedale!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 16 al 20 settembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 16 settembre 2024

Mehdi, in carcere, riceve la visita di Benal, la piccola Mujgan, Cemile e Nuh. Il detenuto è piuttosto provato, perché sta affrontando le provocazioni di un nuovo compagno di cella. Intanto, Zeynep e le altre stanno cercando di unire le forze per affrontare le difficoltà economiche che hanno; la giovane esita a chiedere aiuto a Baris, per il quale ha iniziato a provare qualcosa. Cemile, invece, è determinata come non mai a far sì che Mehdi esca di prigione, e l'avvocato le consiglia di convincere Zeynep a ritirare la denuncia.

Puntata in onda martedì 17 settembre 2024

Arriva Ali Riza, zio di Baris e Savas, che si scontrerà spesso con Sultan: Ali Riza ha un comportamento eccessivamente critico ed ipocondriaco. Intanto, Mehdi viene coinvolto in una rissa da Osman, e così perde il permesso di rivedere la figlioletta. Cemile e Nuh, invece, provano a convincere Zeynep a ritirare la denuncia, però lei si rifiuta. Nel frattempo, Baris si ammala, e Zeynep, nonostante la richiesta di aiuto di Emine, decide di non intervenire.

Puntata in onda mercoledì 18 settembre 2024

Baris ha ancora la febbre alta, e Zeynep, convinta da Nermin, va a prendersene cura. Nel sonno, lui la bacia, mentre Savas assiste alla scena e ne soffre. Intanto, Ali Riza propone a Sultan di lavorare per i suoi nipoti, ma Emine non la prende bene. Mehdi, invece, viene accoltellato in carcere, e finisce in terapia intensiva. Cemile, disperata, minaccia Zeynep, ritenendola responsabile.

Puntata in onda giovedì 19 settembre 2024

Mehdi è in ospedale, quando il suo cuore si ferma momentaneamente. I suoi famigliari sono disperati, ma i medici riescono a salvarlo. Zeynep, sollevata, decide di ritirare la denuncia contro di lui, però solo a patto che Mehdi lasci Istanbul. Nermin non approva, così come neanche Baris: entrambi trovano incomprensibile la scelta della giovane visto tutto ciò che è accaduto.

Puntata in onda venerdì 20 settembre 2024

Ali Riza si avvicina sempre di più a Sultan, attratto dalla sua simpatia, tant'è che continua a trovare scuse pur di passare del tempo con lei. Intanto, Mehdi, dimesso dall'ospedale, torna in carcere, dove incontra Bekir, un altro detenuto che lo provoca. Parallelamente, stringe amicizia con Cengiz, un detenuto anziano che conosceva suo padre. Zeynep e Baris, invece, diventano sempre più complici; Sultan ed Emine se ne stanno rendendo conto e ne sono felici, dato che supportano l'avvocato.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.