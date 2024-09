Endless Love Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 settembre 2024: Emir e Asu giurano vendetta a Galip, l'azienda in crisi

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 15 al 21 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 15 al 21 settembre 20244 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche venerdì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Domenica 15 settembre 2024

Zeynep incontra Emir e, durante una serata di passione, gli rivela che suo fratello Kemal sospetta del suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. Emir, tuttavia, sospetta che Zeynep non sia del tutto sincera con lui e che non gli stia raccontando tutta la verità sulla sua visita in ospedale a Ozan. Nel frattempo, Nihan organizza una serata con Eda per assistere al concerto dei Pera, band rock che lei e Kemal avevano scoperto anni prima che diventasse affermata nel panorama musicale. Dopo aver verificato le condizioni di Nihan, Kemal lascia l’ospedale poco prima dell’arrivo di Emir. Il giorno dopo si dirige ad un incontro che potrebbe chiarirgli le dinamiche della morte di Ozan, ma all’appuntamento si presentano anche Emir e Nihan. Quando Emir suggerisce una nuova versione dei fatti, Nihan e Kemal non sembrano credergli e il Soydere decide, dunque, si proseguire le indagini per scoprire chi avrebbe dovuto portare il Sezin fuori dal Paese. Mentre Zehir sembra essere sulla giusta traccia, Zeynep trova per caso una mail inviata a Banu riguardante un pagamento a suo favore e scopre che è stato Emir a effettuarlo. Zeynep interroga così Manu che nega qualsiasi connessione con Emir: alla donna non resta che incontrare il suo amante per metterlo alle strette. Emir, tuttavia, ordina a Tarik di rimanere in silenzio riguardo al suo ruolo nel tentativo di rapimento di Ozan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 15 settembre 2024.

Puntata in onda Lunedì 16 settembre 2024

Ayhan si scontra con Galip a causa del debole che nutre per Leyla. Zeynep e Emir continuano a vedersi di nascosto ma le dinamiche tra loro sono sempre le stesse: lui è indifferente e lei vorrebbe più attenzione, finendo per il sentirsi sempre frustrata. Per cercare di farlo ingelosire, Zeynep si avvicina ad Hakan. Nel frattempo, in casa Soydere, la convivenza tra scuora e nuora è impossibile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 16 settembre 2024.

Puntata in onda Martedì 17 settembre 2024

Kemal è riuscito ad ottenere le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere e anche Nihan vuole ascoltarle, dunque inizia ad uscire di notte senza farsi vedere per incontrare il Soydere. La Sezin scopre così che, non avendo risposto alle ultime chiamate di suo fratello, non era riuscita ad ascoltare i messaggi vocali che Ozan le aveva inviato poiché erano stati eliminati. Nel frattempo, Asu sceglie di incontrare il padre Galip al cimitero dove è sepolto lo zio Hakki. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 17 settembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 18 settembre 2024

Galip rivela ad Asu di voler spogliare Emir di ogni bene, temendo che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi desiderio della donna, anche economico. Così, Galip offre alla figlia le quote dell’azienda detenute da Emir e Asu accetta immediatamente. Poco dopo, la donna dà appuntamento a Emir per rivelargli tutte le macchinazioni del padre e, sebbene Emir appaia sconvolto, Asu lo tranquillizza: lei ha accettato questo dono dal padre ma non che lui abbia venduto senza battere ciglio uno dei suoi figli. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 18 settembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 19 settembre 2024

Kemal ha ordito un piano per allontanare sua sorella da Emir: dopo aver letto i messaggi sul cellulare che il fratello ha lasciato a casa sperando che lei lo trovasse, indirizzati a lui da Zehir che ha salvato il rubrica con il nome “Nihan”, Zeynep chiama immediatamente Emir per avvisarlo che sua moglie si trova a casa del fratello. Furioso, Emir si aggira per casa e cerca Nihan non trovandola, dal momento che lei è a casa dell’ex amante. Zehir, nel frattempo, è appostato fuori casa e, quando vede Emir uscire in fretta e furia, chiama immediatamente il Soydere per aggiornarlo così che lui possa far uscire Nihan da casa sua e accogliere un furioso Emir, che rimane con un pugno di mosche in mano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 19 settembre 2024.

Puntata Serale in onda Giovedì 19 settembre 2024

Kemal rivela a Emir il tranello in cui è caduta Zeynep, confessandogli di aver organizzato tutto questo per mettere alla prova la lealtà della sorella. Così Emir, furioso come mai prima, telefona a Zeynep e le dice di non volerla vedere mai più. Emir torna a casa trovando Nihan che finge di dormire nel letto di Vildan, accanto alla madre, come gli è stato suggerito da Kemal. Preoccupato per le minacce sempre più esplicite di Emir alla sua famiglia, il Soydere chiede a Zehir di mettere sotto sorveglianza tutti i suoi cari. Dopo aver scoperto che fu l’avvocato di Nevzat a comunicare la morte di Ozan a Onder e Zeynep, Nihan va a casa della Soydere per ulteriori chiarimenti sulla morte del fratello. Turbata da quell’interrogatorio inaspettato, Zeynep si mette subito sulla difesa. Dopo aver mandato via Nihan, che torna a casa e trova Fehime pronta a chiederle se ha intenzione di divorziare, Zeynep chiama Emir e gli racconta della visita appena ricevuta. Così, Emir decide di tendere una trappola alla moglie e a Kemal: nel corso della prossima riunione, farà in modo di lasciarli soli e tenerli d’occhio da lontano con una telecamera nascosta. Mentre Nihan confessa al Soydere di aver continuano per suo conto le indagini sul fratello, Leyla cerca di mettere in guardia Ayhan sulle prossime mosse di Emir ma scoppia, come sempre, un battibecco tra i due. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata Serale di Endless Love del 19 settembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 20 settembre 2024

Mentre Emir e Asu, al capezzale della madre, decidono di vendicarsi di Galip, Vildan chiama Kemal per avere conferma che l’uomo abbia ricevuto il pacco che gli ha mandato. Pacco che Kemal non ha visto e dunque il Soydere interroga Asli che gli assicura di averlo lasciato quella mattina sulla sua scrivania. Nihan, nel frattempo, si accorge che il suo diario è sparito e capisce che è stata Vildan a prenderlo. Il pacco misterioso, infatti, conteneva proprio il diario della Sezin affinché Kemal scoprisse la verità su Deniz, ma non è mia giusto a destinazione. Quando Emir cerca di colpire la famiglia di Kemal ottiene l’effetto opposto, riunendoli finalmente tutti insieme. Fehime, invece, si presenta alla porta di Nihan con il suo diario tra le mani e un accordo che possa tutelare Deniz e il Soydere. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 20 settembre 2024.

Puntata Serale in onda Venerdì 20 settembre 2024

Dopo l’incendio, Kemal inizia a riparare il negozio del padre e si impegna personalmente nella pittura con l’aiuto di Ayhan che gli fa visita per ringraziarlo, dal momento che i documenti che gli ha fatto recapitare gli hanno permesso di non perdere l’asta. Nel frattempo, Zehir scopre il nome della fotografa che ha scattato la foto a Ozan in ospedale prima della sua morte e Nihan la contatta immediatamente per avere tutto il materiale. La fotografa consegna a Nihan tutto il materiale e lei lo inoltra a Kemal, che mostra le foto ad un ex poliziotto forense. Quest’ultimo è certo che Ozan non avrebbe mai potuto impaccarsi da solo. Nel frattempo, il Soydere ordina a Zehir di prendere la madre di Emir, mandando il suo nemico su tutte le furie. Quando la madre di Emir viene riportata a casa, tutti scopriranno che la donna non è morta ma in stato vegetativo da 25 anni. Così, Galip dovrà ammettere di aver falsificato i documenti medici della moglie per non far trapelare alla stampa il suo tentativo di suicidio. Mentre Emir giura vendetta contro Kemal, lui ha fatto rapire il dottore che si trova ora nelle mani di Ayhan. Scoperta scioccante anche per Nihan, che viene a conoscenza del fatto che Efsane sa qualcosa sulla morte del fratello, avendo origliato una conversazione di Emir e un misterioso interlocutore, durante la quale l’uomo ordinava di eliminare il Sezin al rientro in carcere dopo l’avvelenamento. Mentre il ritorno della madre di Emir porterà scandalo e problemi con le azioni della sua società, che caleranno vertiginosamente, Kemal chiede aiuto ad Hakan che avviserà subito il suo rivale. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata Serale di Endless Love del 20 settembre 2024.

Puntata in onda Sabato 21 settembre 2024

A causa del crollo delle azioni derivato dalla scoperta sulla verità della madre, nell’azienda dei Kozcuoglu si attraversano giorni turbolenti mentre Emir trova il medico che ha tenuto in stato vegetativo per 25 anni sua madre Mujgan, per ordine di Galip. Seguendo la pista del barcaiolo che avrebbe dovuto portare via mare Ozan dopo il rapimento in ospedale, Kemal e Nihan hanno conferma del fatto che il commissario Hakan lavora per Emir. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 21 settembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.