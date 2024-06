Sky Stream, il box più semplice per portare Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+ su ogni TV

News Streaming

Sky Stream è un nuovo box, che porta con semplicità e immediatezza su ogni TV il mondo di Sky: un'interfaccia intuitiva controllabile anche con la voce, tutte le app e le piattaforme in un solo posto. Una connessione internet basta a rendere la tv ancora più smart.

È già disponibile il box Sky Stream, un nuovo modo per entrare nel mondo di Sky, e per portare su tutte le tv dotate di porta HDMI l'interfaccia intuitiva e immediata di Sky Glass, controllabile anche con la voce: dà accesso a tutti i contenuti, on demand e live, di Sky e dei più importanti canali in chiaro e delle app più usate. Sky Stream è un box che rende la tua tv ancora più smart... e richiede soltanto una connessione a internet per accedere ai contenuti preferiti, anche in 4K.

Sky Stream: scegliere cosa guardare non è mai stato così semplice con il nuovo box

Sky Stream è un unico e comodo box che integra i contenuti live e on demand di Sky, con le più diffuse altre app e piattaforme, come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity. Non sarà più necessario passare da un'app all'altra! Facile da installare, non richiede l'intervento di un tecnico, non ha bisogno di parabola ed è sufficiente collegarlo alla porta HDMI della propria TV e alla connessione Wi-Fi di casa. Grazie all'interfaccia intuitiva di Sky Glass e al software Entertainment OS, consente di personalizzare l'esperienza come si preferisce, creando con le playlist personali un vero palinsesto personalizzato. Consente di mettere in pausa la TV, mentre la funzione Restart permette di riavviare il programma in onda. Il tutto è controllabile interamente anche con la voce: sarà sufficiente per esempio pronunciare il nome di un'attrice per avere accesso a tutti i suoi film e alle sue serie, attraverso i contenuti di Sky e di tutte le altre piattaforme, in un solo posto.

Facilità è la parola chiave: ogni tv diventa ancora più smart con Sky Stream, e scegliere cosa guardare non è mai stato così semplice, evitando un "mappazzone" di app, per dirla con lo chef Bruno Barbieri...



Sky Stream, l'offerta da 19,90 euro con Sky TV, Netflix e Sky Cinema con Paramount+

Una delle offerte per entrare nel mondo di Sky Stream, valida fino al 28 giugno, è quella da 19,90 euro al mese, comprendente oltre al leggero e pratico decoder Sky Stream: