Netflix, i film a settembre 2022 in streaming: Blonde, La casa tra le onde e Morbius

News Streaming

Su Netflix nel settembre 2022 originali di rilievo: Ana de Armas è Marilyn Monroe in Blonde, mentre Morbius con Jared Leto approda sul servizio. Da segnalare inoltre l'anime La casa tra le onde e il premio Oscar Judas and the Black Messiah.

In materia di lungometraggi, cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di settembre 2022? Ecco alcune delle novità in arrivo più significative, tra gli originali Netflix e i film di terze parti disponibili, inclusi nella sottoscrizione.

Netflix, i film originali disponibili a settembre 2022

Si comincia il 9 settembre con il thriller End of the Road, dove Queen Latifah è una madre di due figli, in viaggio con suo fratello Ludacris, tutti testimoni scomodi braccati da un assassino nel deserto del New Mexico.

Il 16 settembre la casa di produzione di anime di Penguin Highway, lo Studio Colorido, presenta il suo ultimo lavoro: la visionaria fiaba distopica La casa tra le onde, che prende le mosse da un edificio in corso di demolizione, esplorato in una magica estate.

Sempre il 16 settembre Maya Hawke e Camila Mendes in Do Revenge sono due liceali che hanno interesse a vendicarsi dei propri compagni: la prima è stata bullizzata da una ragazza che ha ritrovato nella nuova scuola, mentre la seconda, ex-reginetta del liceo, è stata vittima di revenge porn.

In Lou, dal 23 settembre, una mamma (Jurnee Smollett), disperata per il rapimento di sua figlia, si fa aiutare nell'inseguimento del rapitore da un'indecifrabile signora della porta accanto (Allison Janney).

Il 24 settembre in Fullmetal Alchemist: Alchimia finale il lungo viaggio dei fratelli Elric li vede prendere di petto una minaccia che grava sull'intera nazione.

Il 28 settembre Ana de Armas è Marilyn Monroe in Blonde di Andrew Dominik, in un biopic prestigioso che vede nel cast anche Bobby Cannavale e Adrien Brody.



Blonde: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Netflix, alcuni film di terze parti disponibili a settembre 2022