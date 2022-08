Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2022

News Serie TV

Arrivano le nuove stagioni di SKAM Italia, Cobra Kai, Fate: The Winx Saga e Rick and Morty, e le novità Il diavolo in Ohio e L'imperatrice.

Ogni volta scriviamo che mai mese è stato più ricco di novità su Netflix, salvo ritrovarci in una situazione ancora più complessa per i nostri occhi assonnati quello dopo. Anche a settembre, tenetevi pronti per lunghe maratone con il ritorno sul servizio streaming di Serie TV attesissime e novità che potrebbero diventare le vostre prossime storie preferite. SKAM Italia è l'acclamata serie teen italiana ambientata in un liceo di Roma arrivata alla quinta stagione. Questa volta ci addentriamo nella vita di Elia, scoprendo un suo segreto che, oltre a mettere il personaggio sotto una nuova luce, porta in dote nuove riflessioni su tematiche attuali e importantissime, a cominciare dall'accettazione del proprio corpo. Tornano anche i ragazzi di Cobra Kai. Nella stagione 5, Terry Silver espande il suo impero in tutta la città imponendo il suo stile di karate "nessuna pietà". Daniel farà di tutto per fermare il suo storico antagonista, persino chiedere aiuto al suo ex avversario Chozen Toguchi.

SKAM Italia 5: Trailer: SKAM Italia 5: Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Cobra Kai 5: Trailer ITA: Cobra Kai 5: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Nella miniserie Il diavolo in Ohio la veterana di Bones Emily Deschanel interpreta una psichiatra che dà rifugio a una misteriosa ragazza fuggita da una setta. Questa scelta sconvolge radicalmente il suo mondo e la sua famiglia mentre alcuni incidenti cominciano ad affliggerla. I più giovani potranno appassionarsi anche alle nuove storie di Fate: The Winx Saga, in una seconda stagione che introduce un personaggio molto atteso dai fan del famoso cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi su cui si basa, Flora, e Heartbreak High, versione aggiornata per le nuove generazioni dell'iconica serie australiana su un gruppo di liceali di Sydney alle prese con le classiche turbolenze dell'adolescenza. Segnaliamo inoltre il ritorno della scatenatissima serie animata Rick and Morty, con la sesta stagione in contemporanea con gli Stati Uniti, e la novità L'imperatrice, serie in costume sui primi anni della vorticosa storia che nell'800 vede protagonisti la ribelle Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria.

L'imperatrice: Primo Trailer ITA: L'imperatrice: il primo trailer in italiano della serie Netflix su Sissi - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2022

Serie TV in prima visione

Détox , Stagione 1 (1 settembre)

, Stagione 1 (1 settembre) SKAM Italia , Stagione 5 (1 settembre)

, Stagione 5 (1 settembre) Fakes , Stagione 1 (2 settembre)

, Stagione 1 (2 settembre) Il diavolo in Ohio , Miniserie (2 settembre)

, Miniserie (2 settembre) Non sei niente di speciale , Stagione 1 (2 settembre)

, Stagione 1 (2 settembre) Rick and Morty , Stagione 6 (5 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 6 (5 settembre, episodio settimanale) Il diario di un gigolò , Stagione 1 (7 settembre)

, Stagione 1 (7 settembre) Entrapped , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Cobra Kai , Stagione 5 (9 settembre)

, Stagione 5 (9 settembre) Merlí. Sapere Aude , Stagione 2 (9 settembre)

, Stagione 2 (9 settembre) Narcosantos , Stagione 1 (9 settembre)

, Stagione 1 (9 settembre) El Rey, Vicente Fernández , Stagione 1 (14 settembre)

, Stagione 1 (14 settembre) Heartbreak High , Stagione 1 (14 settembre)

, Stagione 1 (14 settembre) Scomparsa a Lørenskog , Miniserie (14 settembre)

, Miniserie (14 settembre) Audaci , Stagione 1 (16 settembre)

, Stagione 1 (16 settembre) Fate: The Winx Saga , Stagione 2 (16 settembre)

, Stagione 2 (16 settembre) Santo , Stagione 1 (16 settembre)

, Stagione 1 (16 settembre) Una seconda possibilità: All'accademia di ginnastica , Stagione 1 (16 settembre)

, Stagione 1 (16 settembre) Brooklyn Nine-Nine , Stagione 8 (19 settembre)

, Stagione 8 (19 settembre) Soltanto per amore , Stagione 1 (21 settembre)

, Stagione 1 (21 settembre) Snabba Cash , Stagione 2 (22 settembre)

, Stagione 2 (22 settembre) Thai Cave Rescue , Miniserie (22 settembre)

, Miniserie (22 settembre) Jamtara , Stagione 2 (23 settembre)

, Stagione 2 (23 settembre) Le ragazze dell'ultimo banco , Stagione 1 (23 settembre)

, Stagione 1 (23 settembre) Dynasty , Stagione 5 (24 settembre)

, Stagione 5 (24 settembre) L'imperatrice, Stagione 1 (29 settembre)

Altre Serie TV

Vostro Onore , Miniserie (7 settembre)

, Miniserie (7 settembre) Cuori, Stagione 1 (28 settembre)

Anime

Hunter x Hunter , Stagioni 1-3 (1 settembre)

, Stagioni 1-3 (1 settembre) Cyberpunk: Edgerunners, Stagione 1 (13 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

Buy My House , Stagione 1 (2 settembre)

, Stagione 1 (2 settembre) Dated and Related , Stagione 1 (2 settembre)

, Stagione 1 (2 settembre) Le signore di Bollywood , Stagione 2 (2 settembre)

, Stagione 2 (2 settembre) Chef's Table: Pizza , Stagione 1 (7 settembre)

, Stagione 1 (7 settembre) Indian Predator: Il diario di un serial killer (7 settembre)

(7 settembre) Follower in cerca d'amore , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Sins of Our Mother (14 settembre)

(14 settembre) Terim (15 settembre)

(15 settembre) L'amore è cieco , Stagione 2 Parte 2 (16 settembre)

, Stagione 2 Parte 2 (16 settembre) Designing Miami , Stagione 1 (21 settembre)

, Stagione 1 (21 settembre) Iron Chef: Messico , Stagione 1 (21 settembre)

, Stagione 1 (21 settembre) The Real Bling Ring: Rapine a Hollywood (21 settembre)

(21 settembre) Wanna (21 settembre)

(21 settembre) Eat the Rich: La saga GameStop (28 settembre)

(28 settembre) Inside the World’s Toughest Prisons , Stagione 6 (28 settembre)

, Stagione 6 (28 settembre) Too Hot to Handle: Brasile, Stagione 2 (28 settembre, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Samurai Rabbit , Stagione 2 (1 settembre)

, Stagione 2 (1 settembre) CoComelon , Stagione 6 (5 settembre)

, Stagione 6 (5 settembre) Bee e PuppyCat , Stagione 1 (6 settembre)

, Stagione 1 (6 settembre) Ada la scienziata , Stagione 3 (12 settembre)

, Stagione 3 (12 settembre) Cani nello spazio , Stagione 2 (15 settembre)

, Stagione 2 (15 settembre) Il mondo di Karma , Stagione 4 (22 settembre)

, Stagione 4 (22 settembre) My Little Pony: Ritrova la tua magia, Capitolo 2 (26 settembre)

Proseguono