Netflix, i film a maggio 2020 in streaming: Magic Mike, Il fuggitivo, 8 Mile

Da segnalare su Netflix a maggio anche Easy Rider, La donna che visse due volte, Scott Pilgrim Vs. the World.

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di maggio 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di maggio, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta cinematografica.

Cominciamo con i due lungometraggi originali Netflix del mese: L'altra metà, disponibile dal 1° maggio, è una storia sentimentale adolescenziale, tra etero e omosessualità. The Lovebirds, sul servizio invece dal 22, è invece una commedia in cui Issa Rae e Kumail Nanjiani sono una coppia che si trova invischiata in un caso di omicidio.

A maggio Netflix inoltre propone diverso cinema autoriale: non in tutti i casi fa rima con "capolavoro", ma si tratta comunque di lungometraggi dallo stile prettamente riconoscibile. Dal 1° maggio per esempio potremo rivedere l'epocale Easy Rider di Dennis Hopper, Il divo di Paolo Sorrentino su Giulio Andreotti, e Sin City - Una donna per cui uccidere di Robert Rodriguez, dai fumetti di Frank Miller. Dal 22 invece avremo accesso all'immortale La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock e al peculiare Scott Pilgrim vs. the World di Edgar Wright, una vera ossessione nerdica. Il 31 maggio chiuderà questi film d'autore il discusso The Neon Demon di Nicolas Winding Refn.



