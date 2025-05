Disney Upfront 2025, tra serie tv, show e un incredibile monologo scorretto di Jimmy Kimmel

News Streaming

Si è svolto il Disney Upfront 2025, la presentazione dei contenuti audiovisivi della major per i prossimi mesi, per gli inserzionisti pubblicitari. Tra le prossime stagioni di serie tv amate come Daredevil, e le nuove trasmissioni americane dedicate allo sport, Jimmy Kimmel ha chiuso l'evento con un monologo sotto la cintura.

Si è svolto a New York il Disney Upfront 2025, l'evento in cui la Disney ha sottolineato le sue proposte audiovisive per il prossimo futuro, rivolgendosi essenzialmente agli investitori pubblicitari, ma presentando anche un quadro generale delle sue tante attività tra serie tv, sport (ESPN) e cinema, con una particolare concentrazione sull'offerta streaming, da noi qui in Italia declinata sulla piattaforma Disney+. Vi raccontiamo com'è stato articolato l'evento e di cosa si è parlato, per argomenti, dopo una marcia condotta da Topolino insieme alle percussioni della Brooklyn United Drumline e un'introduzione del CEO Bob Iger, particolarmente fiero del settimo parco a tema Disney in arrivo ad Abu Dhabi.

Disney Upfront 2025: Le serie tv in corso e che verranno

Per quanto riguarda la produzione di fiction, le serie tv hanno rappresentato il nucleo principale della presentazione (ricordiamo che qui da noi arrivano tutte su Disney+, dentro o fuori la sezione Star). Si è partiti con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short per il loro Only Murders in the Building, del quale è in preparazione la quinta stagione. Steve e Martin si sono lanciati in qualche battuta autoironica e antiretorica, alludendo alla loro totale improvvisazione del discorso, sotto influsso di Xanax e Vicodin (ma forse ignoravano cosa Jimmy Kimmel avrebbe detto in chiusura!).

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach hanno rivelato che la quarta stagione del culinario The Bear (targato FX) comincerà il 25 giugno, con la disponibilità contemporanea di tutti e dieci gli episodi, su Hulu negli USA e da noi su Disney+.

Tagliando necessario anche per Star Wars, quando sul palco, dopo gli Stormtrooper di rito e un minaccioso Darth Vader (senza dimenticare Mando), sono arrivati Diego Luna alias Cassian Andor e Hayden Christensen alias Anakin Skywalker. Il primo ha ringraziato per Andor, del quale ammiriamo in questi giorni il finale della (bellissima) seconda stagione. Hayden, ancora felice per i feteggiamenti dei 20 anni di Episodio III, si è invece dichiarato entusiasta del lavoro cominciato sulla prossima seconda stagione di Ahsoka.

Prosieguo sulla scia dell'autore e producer Ryan Murphy: sua è The Beauty, la nuova serie FX con Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Ashton Kutcher, definita da quest'ultimo "ideale" per gli investitori pubblicitari: dopotutto, a bellezza e sesso rimangono un'attrattiva irresistibile! Controcanto femminile è stata Kim Kardashian, che in video ha introdotto il primo teaser trailer di All's Fair (altra nuova fatica di Murphy) e le colleghe Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Teyana Taylor, con lei interpreti del drama Hulu.

Glen Powell è un campione di football in disarmo, a causa di un fatale errore, in Chad Powers (Hulu), in partenza a fine settembre: la sua rinascita passa da un'improbabile nuova carriera sotto mentite spoglie, alla Tootsie.

"We Were Safer in Space" recita lo slogan che accomagna la serie Alien: Pianeta Terra, dal 12 agosto per Hulu e FX: Sydney Chandler, Timothy Olyphant e Babou Ceesay sono stati anticipati da una scenografica coreografia, che ha rappresentato lo sbarco sulla Terra del nostro odiato Xenomorfo. Sì, eravamo più sicuri nello spazio! Gli episodi saranno proposti due per volta. La suspense è d'obbligo, per rispettare un marchio così storico.

A proposito di ritorni, Charlie Cox alias Daredevil ha annunciato il ritorno di Krysten Ritter alias Jessica Jones, anche lei sul palco, per la seconda stagione dI Daredevil: Rinascita.

Si prospetta infine assai curiosa e metanarrativa l'altra serie Marvel dal titolo Wonder Man, presentata sul palco da Ben Kingsley, che riprende il ruolo di Trevor Slattery (che fu lo pseudo-Mandarino in Iron Man 3), solo per sostenere l'attore-controfigura Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II): sfortunato nella carriera, ma con dei veri superpoteri!

Disney Upfront 2025, la gloria di Oceania e Zootropolis

Poco spazio per il cinema, ma fortunatamente si è parlato di animazione. Auli’i Cravalho alias Vaiana e Ginnifer Goodwin alias Judy Hopps hanno celebrato il successo in streaming su Disney+ dei loro lungometraggi prodotti dai Walt Disney Animation Studios. Il primo Oceania ha totalizzato 1 miliardo di di visualizzazioni, risultando il film più visto sulla piattaforma, col recente successo in sala del suo sequel Oceania 2, partito già benissimo in digitale. Ma sappiamo che è in arrivo anche Zootropolis 2, e Ginnifer dal canto suo ha confermato che il primo Zootropolis vanta mezzo miliardo di visualizzazioni: un buon auspicio per il secondo atto, al cinema da novembre. Fuori campo, è intervenuto anche Jason Bateman, ma solo come voce della volpe Nick, ringraziando Bob TIGER (capita?), proponendo reinterpretazioni in chiave animalesca dei classici: che ne direste di Deadmule & Wolferine, Gnufasa, The Pandalorian e Meowana 2?



Sport, promozione e ironia tranciante al Disney Upfront 2025

Gran parte dell'evento ha riguardato comunque le proposte sportive su ESPN e ESPN+, in materia di trasmissioni dedicate a commenti e dietro le quinte su football, basket e baseball, con un nuovo show per raccontare lo sport femminile.

Oltre al materiale e alla presentazioni specifiche, c'è chi è stato chiamato a rivolgersi direttamente agli investitori, come Rita Ferro, presidente del Global Advertising della major, sottolineando come ci siano 164 millioni di utenze mondiali ai servizi Disney, con abbonamenti sostenuti dalla pubblicità, una grande vetrina per le aziende interessate.





A quest'ufficialità ha fatto da contraltare una sorprendente taglientissima ironia dello scatenato presentatore e comico Jimmy Kimmel, in rappresentanza della rete ABC, prima con un video in cui in un ospedale annunciava di stare per diventare nonno, offrendo agli investitori la possibilità di battezzare il nascituro con i loro brand. Poco dopo, sul palco, Kimmel ha proseguito con una scorrettezza politica che in un contesto Disney non ci si aspetterebbe (ma forse solo perché "Disney" è ormai una combinazione di identità assai distanti). Ha preso in giro Iger, "per vent'anni entusiasta guida della Disney, negli ultimi tre di malavoglia" (perché Iger si era ritirato nel 2020 ma è stato richiamato a fine 2022, quando a Bob Chapek è stato dato il benservito). Jimmy ha inoltre difeso l'offerta globale dell'azienda davanti agli inserzionisti, attaccando Mark Marshall, presidente del Global Advertising della Universal, che aveva vantato la loro offerta record di contenuti: "Forse non ha mai sentito parlare di PornHub, ma ripensandoci guardandolo mi sa che lo conosce". Derubricando queste lotte alle misure dei... membri virili, ha preso in giro i giovani che preferirebbero i social alla tv: "Indovinate un po? Quando avrete figli e avrete bisogno della vostra dose di Oceania per far calmare quei piccoli bastardi un paio d'ore, tornerete dalla Disney strisciando!" Micidiale un passaggio, parlando esplicitamente a chi compra spazi pubblicitari:

Forse è l'ultima volta che mi chiamano, mi sa che ho chiuso. Ho avuto il piacere di conoscere molti di voi negli ultimi ventitré anni e so anche che molti di voi hanno paura che l'IA possa fregarvi il lavoro. Ma non penso che accadrà. Non credo che un computer - anche il più potente - sarà mai in grado di fare quello che fate voi. Sapete perché? Perché nessun computer vuole fare quello che fate voi. Il vostro lavoro fa schifo. Ogni anno il pubblico si riduce e noi vi diciamo che cresce, e vogliamo più soldi per darvi di meno. È stremante, lo so. Siamo noiosi e irragionevoli. E avete lavori di merda per colpa nostra. Ma almeno avete un lavoro di merda! Tutti quei ragazzi e ragazze che si sono laureati nell'ultimo weekend, chi lo sa?