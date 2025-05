All's Fair: Il primo trailer del legal drama di Ryan Murphy con un cast stellare

News Serie TV

Il primo trailer del nuovo legal drama di Ryan Murphy All's Fair, con Kim Kardashian e una moltitudine di attrici straordinarie.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash e Teyana Taylor insieme in una serie tv sono una di quelle cose che riescono a pochi. Sicuramente a Ryan Murphy (9-1-1, American Crime Story, American Horror Story, Glee, Monster), che quest'autunno presenterà su Hulu la sua ultima creazione, All's Fair, legal drama del quale il servizio streaming ha diffuso il primo trailer.

All's Fair: La trama della nuova serie tv di Ryan Murphy

Scritta con l'ideatore di Brothers & Sisters Jon Robin Baitz, con il quale Murphy ha lavorando anche alla stagione 2 di Feud, e con Joe Baken, già tra gli sceneggiatori di American Horror Stories, All's Fair segue un team di avvocate divorziste lasciare uno studio legale a predominanza maschile per aprirne uno proprio di successo. Forti, brillanti ed emotivamente complesse, queste donne affrontano rotture ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze mutevoli - sia in tribunale che al loro interno. In un mondo in cui il denaro conta e l'amore è un campo di battaglia, Allura Grant (Kardashian), l'avvocata divorzista di maggior successo di Los Angeles, e le altre non si limiteranno a giocare ma cambieranno il gioco.

Come se le straordinarie attrici nominate finora non bastassero, in All's Fair incontreremo anche Elizabeth Berkley, Kathleen Garrett, Grace Gummer, Judith Light, Brooke Shields, Tamara Taylor e Lorraine Toussaint. A loro si aggiungono tra gli altri Matthew Noszka (Star), il veterano di Modern Family Ed O'Neill e Steven Pasquale (The Good Wife).