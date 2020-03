Serie TV animate in streaming: Le migliori per divertirsi di gusto

Speciali Serie TV

Cavalli in cerca del senso della vita, adolescenti preda degli ormoni, scorribande su strambi pianeti, regni medievali sull'orlo di una crisi... Ecco 10 serie animate per un pubblico adulto da vedere in streaming.

Se pensate che i cartoni animati siano solo roba per ragazzini, tenetevi forte perché un intero mondo sta per svelarsi ai vostri occhi. In tv si possono trovare anche molte serie animate pensate appositamente per un pubblico adulto, capaci di essere profonde o "cattive" tanto quanto un drama live-action, e più dissacranti di una comedy qualsiasi. In tempi non facili come quelli che stiamo attraversando, in cui tutto quello che abbiamo intorno ci è vietato, trascorrere qualche ora di svago sul divano in compagnia di personaggi eccentrici, appassionandoci alle loro storie bizzarre, può essere un vero toccasana. Ne abbiamo selezionate alcune, le migliori Serie TV animate disponibili in streaming, svelandovi quegli elementi che le hanno rese così popolari e divertenti. Il genere è particolarmente caro a Netflix, che nel corso degli ultimi anni ha creato un'offerta davvero ammirabile. Un modello che ora stanno seguendo sia Amazon Prime Video sia Apple TV+.

L'ormonale: Big Mouth

Dove vederla: Netflix

Ammettiamolo, l'adolescenza è stata un disastro per chiunque. Provate a ricordare l'imbarazzo e l'incertezza che vi attanagliavano quando avete dato il primo bacio o vi siete trovati a fare le porcherie con il ragazzo o la ragazza che vi facevano battere il cuore, oppure quando non potevate fare altro che far volare la fantasia chiusi in bagno. In questo momento probabilmente starete sorridendo. Big Mouth fa esattamente questo: racconta le disavventure ormonali di ragazzini con il sesso costantemente nella testa, attanagliati da strambe creature che sono la rappresentazione un po' mostruosa dei loro ormoni (da queste nascerà presto uno spin-off) e guidati malamente da genitori che un disastro lo sono anche da adulti. I cambiamenti, la meraviglia ma anche l'orrore, in un racconto senza freni che dà un senso nuovo all'educazione sessuale.

La riflessiva: BoJack Horseman

Dove vederla: Netflix

Una delle più raffinate degli ultimi anni, nominata all'Emmy come miglior programma animato, BoJack Horseman ha concluso da poco la sua gloriosa cavalcata, dopo sei stagioni, vedendosi riconosciuto il merito di aver scritto una pagina indelebile sull'ipocrisia e la stupidità che circonda Hollywood. Ambientato in un mondo in cui animali antropomorfi e umani convivono, la comedy segue il cavallo BoJack Horseman, una star televisiva degli anni '90 ora caduta in disgrazia. Promiscuo e inconcludente, il protagonista cerca di rinnovare la propria fama attraverso un'autobiografia scritta dalla ghostwriter umana Diane Nguyen, per la quale inizia a provare qualcosa. Ma più si riavvicina alla cresta dell'onda, più si rende conto di essere inadeguato, superato. La vita, poi, non si trattiene dal dimostrarsi più spietata della critica, sopratutto quando non si è onesti, con gli altri e con se stessi.

La classista: Central Park

Dove vederla: Apple TV+ (dal 29 maggio)

Sebbene non sia ancora disponibile, Central Park si è già guadagnata un posto di rispetto nell'attuale panorama delle serie animate. Sia perché porta la firma di Loren Bouchard, l'ideatore di uno dei maggiori rappresentati del genere, Bob's Burgers, presto anche un film; sia perché coinvolge nella versione originale le voci di Frozen Kristen Bell e Josh Gad; sia perché racconta la storia di una famiglia americana, un classico senza tempo, in uno degli scenari più magici del mondo: Central Park a New York. Ed è persino un musical! Mentre si occupa dell'amministrazione del parco, Owen Tillerman aiuta sua moglie Paige, una giornalista, a crescere i loro figli curiosi e dispettosi, tenendo a bada al contempo una ricca ereditiera che vorrebbe trasformare quei campi verdeggianti in un nuovo quartiere residenziale.

La fantasiosa: Disincanto

Dove vederla: Netflix

Dopo oltre trent'anni nella provincia americana e un viaggio rocambolesco nel terzo millennio, l'ideatore de I Simpson e Futurama Matt Groening porta sul piccolo schermo un coloratissimo mondo medievale che ribalta le classiche storie di regni e principesse. Un'inedita storia a puntate, Disincanto segue Tiabeanie, una principessa che di principesco ha ben poco. Allergica alla vita a castello, Bean rivendica la propria libertà gironzolando e ubriacandosi fino a notte fonda, accompagnata da un piccolo elfo ingenuo e ottimista, che ha una cotta per lei, e da un ancora più piccolo demone dispettoso e sboccato. Ma quando scopre l'esistenza di un oscuro complotto contro suo padre, Re Zorg, Bean scopre di avere l'eroica responsabilità di salvare la sua amata Dreamland.

L'indigente: F is for Family

Dove vederla: Netflix

Cosa c'è di peggio di essere cresciuti da una madre insoddisfatta della propria vita e da un padre irascibile con un lavoro qualunque? Vivere nel più insignificante e disgraziato dei sobborghi dell'America degli anni '70, evidentemente. Eppure, nonostante le ristrettezze e i sogni infranti, c'è della dolcezza nei Murphy di F is for Family, lì da qualche parte tra le parolacce a tavola e pianti soffocati in un'insalatiera. Nonostante faccia mancare quasi tutto ai propri figli, lo facciano urlare dalla mattina alla sera e si caccino puntualmente nei guai, Frank ama immensamente la sua famiglia e lotta ogni giorno contro il mondo fuori dalla porta di casa per essere un uomo, un marito e un padre migliore. Ma ai ragazzi non sembra importargliene molto, soprattutto al maggiore Kevin, alla disperata ricerca di due labbra da baciare e lanciato verso una carriera da delinquente. Quando poi sua moglie Sue si scopre di nuovo incinta, l'esaurimento è prossimo allo zero per tutti.

La futuristica: Love, Death & Robots

Dove vederla: Netflix

Un'antologia di storie brevi da consumare come un pacchetto di patatine, prodotta dal nominato a due Oscar David Fincher e realizzata da vari team in giro per il mondo, Love, Death & Robots è l'ennesimo colpo da maestro di Netflix, già diventata un cult tra gli appassionati di intrattenimento *NSFM*. Spaziando tra generi diversi - fantascienza, fantasy, horror, comedy - la serie esplora con uno stile sempre audace tematiche forti o semplicemente fantasiose. Dai combattimenti clandestini alla caduta dell'umanità vista da un trio di robot, da uno yogurt super intelligente intenzionato a dominare il mondo a militari con poteri soprannaturali, da una minuscola civiltà nata in un congelatore a una terribile disavventura nello spazio, Love, Death & Robots è pura immaginazione a briglie sciolte.

La scostumata: Paradise Police

Dove vederla: Netflix

Più sconclusionata di Brooklyn Nine-Nine e spregiudicata di South Park, Paradise Police fa tutto quello che non bisogna fare e dice tutto quello che non bisogna dire. Probabilmente non esistono serie animate più nonsense di questa. Dovrebbe essere un poliziesco, ma i suoi sono gli agenti più incapaci e indelicati che si siano mai visti in tv e da qualunque altra parte. Randall Crawford è il capo eunuco della polizia di Paradise, apparentemente un covo di spacciatori. La sua squadra include l'inesperto figlio Kevin, la psicotica e sessualmente molesta Gina, il bugiardo e corrotto Fitz; l'obeso e infantile Dusty, il molesto e flaccido Stanley e il cane parlante Bullet, assiduo consumatore delle droghe confiscate. Per loro, risolvere un crimine significa causarne almeno altri dieci.

L'avventurosa: Rick and Morty

Dove vederla: Netflix

I nonni, che magnifica invenzione. Però, averne uno un po' pazzo e con la fiaschetta sempre in mano può complicare la tua vita di adolescente, specie se è uno scienziato e ha una piccola astronave con la quale ti trascina nelle sue pericolosissime dis-avventure in giro per lo spazio. Tra le serie animate più geniali e divertenti attualmente in tv, premiata con l'Emmy e osannata anche da sua maestà Matt Groening, Rick and Morty esplora il rapporto disfunzionale tra un nonno che passa la maggior parte del suo tempo inventando gadget high-tech e un nipote che, suo malgrado, lo accompagna in missioni imprevedibili attraverso il loro e altri universi paralleli popolati delle creature più strane. Testimone dei loro continui disastri, la loro famiglia tutt'altro che perfetta nulla può contro la sconsideratezza di Rick, finendo spesso col pagarne il prezzo più alto. Soprattutto l'ingenuo genero Jerry.

La psichedelica: The Midnight Gospel

Dove vederla: Netflix (dal 20 aprile)

Dall'ideatore della popolarissima Adventure Time Pendleton Ward, e questo vale meglio di mille parole, una nuova serie animata in arrivo su Netflix basata su un podcast del comico Duncan Trussell, The Midnight Gospel. Anche qui ricorrente è il tema degli universi paralleli. La storia si concentra su Clancy, un eccentrico e curioso ragazzino con un simulatore di universi mal funzionante. Le cose si fanno interessanti quando Clancy decide di lasciare la comodità della propria casa per intervistare esseri che abitano mondi prossimi alla distruzione. La sua convinzione è che esista un'immensità di luoghi meravigliosi abitati da entità intelligenti con storie da raccontare. Lui vuole raccogliere queste storie, metterle online e... beh, farci dei soldi.

L'esistenziale: Undone

Dove vederla: Amazon Prime Video

Realizzata con la tecnica del rotoscope e creata per Amazon Prime Video dall'ideatore di Bojack Horseman Raphael Bob-Waksberg, Undone esplora la natura elastica della realtà attraverso la storia di una ventottenne annoiata e incapace di ricambiare l'amore del suo fidanzato la quale, vittima di un incidente stradale, inizia a vedere il fantasma del padre, morto in circostanze poco chiare. Lui le dice che le insegnerà a viaggiare nel tempo, per salvarlo. Dunque, sta impazzendo definitivamente oppure potrà davvero cambiare il corso degli eventi? Mentre cerca di capire se quella che sta vivendo sia la realtà o un sogno molto realistico, Alma si ritrova ossessionata dall'idea di scoprire la verità sulla morte del padre, che non è mai riuscita a superare.

Queste erano le migliori Serie TV animate da vedere in streaming. In questi giorni di sacrosanto immobilismo per molti di noi a causa dell'emergenza Coronavirus, le possibilità di intrattenimento restando seduti comodamente sul divano sono tante. Ai più forti, consigliamo lo speciale 10 serie tv su virus ed epidemie per esorcizzare la paura, mentre ai più giovani lo speciale dedicato alle migliori serie teen disponibili su Netflix. Buona visione e, soprattutto, restate al sicuro a casa.