Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2019: The Witcher, YOU 2 e V Wars

Tra le novità in arrivo anche la nuova stagione di Lost in Space e il finale de Le amiche di mamma.

Netflix non avrebbe potuto chiudere l'anno in modo migliore. Sono tante e tutte attese le prime visioni che il servizio di video in streaming ha in serbo a dicembre. Prima fra tutte The Witcher, la serie che senza esagerazione si candida a riempire il vuoto lasciato da Il Trono di Spade, trascinando il pubblico del fantasy in una nuova avventura ambientata in un mondo tanto affascinante quanto pericoloso, con Henry Cavill nei panni di un potente cacciatore di mostri chiamato a compiere una missione difficilissima. Torna poi YOU. Il lupo travestito da agnellino Joe Goldberg è pronto per una nuova storia d'amore, questa volta in quel di Los Angeles, e possiamo stare certi che farà tutto il necessario per raggiungere i propri scopi. A interpretare il nuovo oggetto dei suoi desideri è Victoria Pedretti, già vista su Netflix in Hill House.

Dopo The Vampire Diaries, Ian Somerhalder torna in tv con una nuova storia di vampiri. V Wars segue il suo personaggio alle prese con un mondo di orrori quando una malattia misteriosa trasforma il suo migliore amico in un letale predatore che si nutre di esseri umani. Mentre il virus si diffonde e altre persone vengono contagiate, il protagonista cerca di capire cosa stia accadendo prima che sia troppo tardi. A chi cerca storie più leggere, segnaliamo l'atto conclusivo de Le amiche di mamma e le nuove avventure della famiglia Robinson nella stagione 2 di Lost in Space, oltre a Natale con uno sconosciuto, la comedy che affronta il dilemma che tutti i single cronici si trovano a dover gestire durante le festività in famiglia. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso del mese con tutte le altre aggiunte non annunciate anticipatamente.

PRIME VISIONI

2/12 - Team Kaylie, Stagione 1B

5/12 - Apache: La vita di Carlos Tevez, Stagione 1

5/12 - Natale con uno sconosciuto, Stagione 1

5/12 - V Wars, Stagione 1

6/12 - Il prescelto, Stagione 2

6/12 - Le amiche di mamma, Stagione 5

6/12 - Tre giorni di Natale, Stagione 1

6/12 - Triad Princess, Stagione 1

6/12 - Virgin River, Stagione 1

9/12 - La famiglia McKellan, Natale con i McKellan

18/12 - Soundtrack, Stagione 1

19/12 - C'era una seconda volta, Stagione 1

19/12 - Ultraviolet, Stagione 2

20/12 - The Witcher, Stagione 1

24/12 - Lost in Space, Stagione 2

26/12 - Destini in fiamme, Stagione 1

26/12 - Fast & Furious: Piloti sotto copertura, Stagione 1

26/12 - YOU, Stagione 2

27/12 - The Gift, Stagione 1

30/12 - Alexa & Katie, Stagione 3

ALTRE SERIE

1/12 - The 100, Stagione 5

15/12 - Adventure Time, Stagione 5

ANIME

24/12 - Carole & Tuesday, Parte 2

PER I PIÙ PICCOLI

15/12 - Lo straordinario mondo di Gumball, Stagioni 1-3

PROSEGUONO

- My Country: The New Age, Stagione 1 (ogni lunedì)

- Once Upon A Time In Lingjian Mountain, Stagione 1 (ogni domenica)

- Ray Donovan, Stagione 7 (ogni martedì)

- Voice, Stagione 1 (ogni lunedì)