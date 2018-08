Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a settembre 2018

Che stiate tornando al lavoro o preparandovi a un nuovo anno scolastico, fortunatamente, a settembre ci penserà Netflix a risollevare le vostre giornate con le tante novità e prime visioni. L'appuntamento sicuramente più atteso è quello con Maniac, miniserie diretta da Cary Fukunaga con Emma Stone e Jonah Hill nei panni di due pazienti di un istituto psichiatrico sospesi tra un mondo di fantasia di loro creazione e la realtà oggettiva, ma anche con nuovo capitolo delle storie ambientate nell'Universo Marvel con la seconda stagione di Iron Fist, disponibile dal 7, nella quale Danny Rand deve vedersela con un Davos che rivendica per sé i poteri mistici di Shou-Lao. Chi ama le storie divertenti apprezzerà i ritorni di Atypical, BoJack Horseman e Brooklyn Nine-Nine con i nuovi episodi, cui si aggiunge The Good Cop, dramedy sul rapporto disfunzionale tra un padre e suo figlio, entrambi poliziotti. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità del mese, che torneremo ad aggiornare con le aggiunte dell'ultima ora non segnalate, vi incoraggiamo a tenere d'occhio anche YOU, thriller nel quale la star di Gossip Girl Penn Badgley interpreta un ossessivo giovane uomo che sfrutta l'iper-connettività della tecnologia odierna per fare innamorare la donna dei suoi sogni.

PRIME VISIONI

1/9 - Good Witch, Stagione 4

1/9 - La cattedrale del mare, Stagione 1

1/9 - ​Monkey Twins, Stagione 1

1/9 - Sisters, Stagione 1

3/9 - A Taiwanese Tale of Two Cities, Stagione 1 (Episodio settimanale)

7/9 - Atypical, Stagione 2

7/9 - Iron Fist, Stagione 2

7/9 - Le ragazze del centralino, Stagione 3

10/9 - YOU, Stagione 1 (Episodio settimanale)

14/9 - American Vandal, Stagione 2

14/9 - BoJack Horseman, Stagione 5

14/9 - Ingovernabile, Stagione 2

20/9 - Brooklyn Nine-Nine, Stagione 4

21/9 - Maniac, Miniserie

21/9 - The Good Cop, Stagione 1

26/9 - Norsemen, Stagione 2

28/9 - Somewhere Between, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/9 - Teen Wolf, Stagione 6B

27/9 - Le regole del delitto perfetto, Stagione 3

ANIME

14/9 - Last Hope, Stagione 1

21/9 - Dragon Pilot: Hisone and Masotan, Stagione 1

28/9 - Lost Song, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

7/9 - Il principe dei draghi, Stagione 1

7/9 - Stretch Armstrong e i Flex Fighters, Stagione 2

14/9 - Super Monsters: Monster Party Songs, Stagione 1

21/9 - Hilda, Stagione 1

28/9 - ReBoot: The Guardian Code, Stagione 2

28/9 - Skylanders Academy, Stagione 3

PROSEGUONO

- Better Call Saul, Stagione 4 (ogni martedì)

- Life, Stagione 1 (ogni lunedì)

- Meteor Garden, Stagione 1 (ogni mercoledì)

- Mr. Sunshine, Stagione 1 (ogni giovedì)

- Shooter, Stagione 3 (ogni venerdì, fino al 14/9)