Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a dicembre 2017

Il mese delle feste è ricco di buone prime visioni per Netflix, in particolare per gli abbonati appassionati di serie tv. Chi, nei giorni di vacanza, sceglierà di restare in casa al caldo o si troverà a dover impegnare le ore nella sala d'attesa di qualche aeroporto o in viaggio a bordo di un treno, potrà cliccare sulla grande N rossa per accedere a decine di nuovi contenuti, alcuni dei quali molto attesi. Come la seconda stagione del drama biografico The Crown, l'ultima per la Elisabetta II di Claire Foy, oppure il mystery drama Dark, prima produzione originale tedesca per il servizio di video in streaming, o ancora i nuovi episodi di alcune delle sue comedy più amate, come Le amiche di mamma e The Ranch. Netflix, come al solito, ne ha per tutti i gusti e forse anche di più. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo di continuare a tenere d'occhio questa pagina perché torneremo ad aggiornarla conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

1/12 - Dark, Stagione 1

1/12 - Easy, Stagione 2

8/12 - The Crown, Stagione 2

12/12 - Manhunt, Stagione 1

15/12 - El Chapo, Stagione 2

15/12 - The Ranch, Stagione 2B

19/12 - The Indian Detective, Stagione 1

22/12 - Le amiche di mamma, Stagione 3B

25/12 - Le ragazze del centralino, Stagione 2

26/12 - Travelers, Stagione 2

29/12 - The Mantis, Stagione 1

ALTRE SERIE

2/12 - Vikings - Stagione 4B

PER I PIÙ PICCOLI

15/12 - Trollhunters, Stagione 2

PROSEGUONO

- C'era una volta, Stagione 7 (ogni mercoledì)

- Designated Survivor, Stagione 2 (ogni venerdì)

- Dynasty, Stagione 1 (ogni giovedì)