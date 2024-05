Nastri d'Argento Grandi Serie 2024: le candidature

News Serie TV

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani annuncia le nomination ai Nastri Grandi Serie 2004 ed è lieto di comunicare che La Serie dell'Anno è La Storia di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le candidature ai Nastri d'Argento Grandi Serie, che verranno assegnati a Napoli, nel Teatro di Corte del Palazzo Reale, la sera del 1° giugno. Il premio, giunto alla quarta edizione, è destinato alle serie tv andate in onda su reti e piattaforme dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024. I titoli in gara sono 23 e si dividono in 8 categorie o cinquine.

Prima di svelarvi i titoli e gli attori scelti, siamo contenti di informarvi che, per il Sindacato, la Serie dell'Anno 2024 è La Storia di Francesca Archibugi, tratta dal romanzo di Elsa Morante e interpretata da Jasmine Trinca, affiancata da Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea. Scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo, Francesca Archibugi e prodotta da Picomedia, in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con Thalie Images, La Storia riceverà i premi per la regia di Francesca Archibugi, anche sceneggiatrice, per la sceneggiatura, per la produzione e per i protagonisti.

Le candidature ai Nastri d'Argento Grandi Serie

Ecco l'elenco completo delle candidature ai Nastri Grandi Serie 2024:

Miglior Serie Commedia

Miglior Serie Crime

I Bastardi di Pizzofalcone Quarta Stagione (Rai) - Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca

(Rai) - Regia di e Il clandestino - Un investigatore a Milano (Rai) - Regia Rolando Ravello

(Rai) - Regia Il metodo Fenoglio - L'estate fredda (Rai) - Regia di Alessandro Casale

(Rai) - Regia di Il Re Seconda stagione (Sky) - Regia di Giuseppe Gagliardi

(Sky) - Regia di Monterossi Seconda stagione (Prime Video) - Regia di Roan Johnson

Miglior Serie Drama

A casa tutti bene Seconda stagione (Sky) - Regia di Gabriele Muccino

(Sky) - Regia di I leoni di Sicilia (Disney+) - Regia di Paolo Genovese

(Disney+) - Regia di Supersex (Netflix) - Regia di Matteo Rovere , Francesco Carrozzini , Francesca Mazzoleni

(Netflix) - Regia di , , Un'estate fa (Sky) - Regia Davide Marengo e Marta Savina

Miglior Serie Dramedy

Antonia (Prime Video) - Regia di Chiara Malta

(Prime Video) - Regia di DOC - Nelle tue mani Terza stagione (Rai) - Regia di Jan Maria Michelini , Nicola Abbatangelo , Matteo Oleotto

(Rai) - Regia di , , Studio Battaglia Seconda stagione (Rai) - Regia di Simone Spada

(Rai) - Regia di Un amore (Sky) - Regia di Francesco Lagi

(Sky) - Regia di Un professore Seconda stagione (Rai) - Regia di Alessandro Casale

Miglior Film TV

Margherita delle stelle (Rai) - Regia di Giulio Base

(Rai) - Regia di Napoli Milionaria! (Rai) - Regia di Luca Miniero

(Rai) - Regia di Raul Gardini (Rai) Regia Francesco Micciché

Attrice Protagonista

Attore protagonista

Stefano Accorsi ( Un amore )

( ) Alessio Boni ( Il metodo Fenoglio - L'estate fredda , La lunga notte - La caduta del Duce )

( , ) Edoardo Leo ( Il Clandestino - Un investigatore a Milano )

( ) Michele Riondino ( I Leoni di Sicilia )

( ) Luca Zingaretti (Il Re)

Attrice Non Protagonista

Attore non Protagonista

Giovanni Ludeno ( Le indagini di Lolita Lobosco )

( ) Giorgio Marchesi ( Studio Battaglia , Vanina - Un vicequestore a Catania )

( , ) Vincenzo Nemolato ( Supersex )

( ) Pierpaolo Spollon ( Blanca , Doc - Nelle tue mani )

( , ) Thomas Trabacchi (Studio Battaglia, Un Professore)

Ricordiamo che i Nastri d'Argento Grandi Serie sono un progetto speciale dei Nastri D'argento in collaborazione con Film Commission Regione Campania. I giornalisti iscritti al Sindacato. A selezionare i candidati è stato, insieme alla Presidente Laura Delli Colli, il Direttivo del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, che è formato da: Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi, Romano Milani (Segretario Generale).