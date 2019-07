Marvel al Comic-Con: Tutte le ultime novità sulle serie di Disney+

News Serie TV

La prima serie debutterà nell'autunno del 2020, ma in Italia bisognerà aspettare un po' di più.

Durante l'enorme e affollatissimo panel tenutosi al Comic-Con di San Diego, Marvel e le sue molte voci hanno parlato anche delle diverse serie originali in preparazione per il nuovo servizio di video in streaming prossimo al lancio Disney+, ovvero di ciò che racconteranno, dei nuovi attori che nel frattempo si sono uniti ai cast e di quanto bisognerà aspettare prima di vederle sullo schermo, ricordando che la piattaforma non dovrebbe essere disponibile in Italia prima di due anni.

The Falcon and the Winter Soldier sarà la prima a debuttare, nell'autunno del 2020. Eravamo già a conoscenza del fatto che Anthony Mackie e Sebastian Stan avrebbero ripreso i ruoli di Sam Wilson e Bucky Barnes, già interpretati al cinema. A loro si è aggiunto Daniel Brühl, che rivedremo invece nei panni di Baron Zemo come in Captain America: Civil War. "Chissà cosa vi stia passando per la testa? Un villain che prende il controllo del panel e minaccia un indicibile atto di violenza", ha detto Zemo in un video mostrato durante la conferenza. "Volevo solo salutare alcuni vecchi amici. Signori, ci vedremo molto presto". Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier vedrà i due protagonisti alle prese con l'iconico scudo di Captain America ricevuto da Steve Rogers alla fine del film campione di incassi. Oltre che con Zemo, ovviamente, che questa volta indosserà una maschera viola, più simile a quella dei fumetti.

Seguirà nella primavera del 2021 Loki, la serie con Tom Hiddleston nuovamente nei panni del personaggio omonimo. Sebbene il Dio dell'Inganno abbia incontrato la morte per mano di Thanos in Endgame, una versione diversa di Loki è fuggita con il Tesseract nel 2012, ed è questa che seguiremo nella serie. "Avete visto Avengers, giusto? È ancora quel tipo e l'ultima cosa che gli è appena capitata è che Hulk lo ha fracassato, quindi c'è ancora molta evoluzione psicologica davanti a lui", ha spiegato l'attore. Il presidente di Marvel Studios "Kevin [Feige] mi ha mostrato i piani generali. Non posso parlarvene, ma è una delle più eccitanti opportunità creative che mi siano mai capitate. È un nuovo territorio, un nuovo mondo, una nuova sfida, e non vedo l'ora di cominciare".

Sempre nella primavera del 2021, Disney+ proporrà WandaVision, serie nella quale Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprenderanno i ruoli di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Vision. Anche in questo caso il racconto seguirà gli eventi di Endgame, fino a collegarsi agli eventi che saranno raccontati nel prossimo Doctor Strange. "Ci divertiremo un sacco. Sarà strana. Andremo in profondità [nei personaggi] e ci saranno molte sorprese", ha rivelato Olsen. "Capiremo finalmente chi è Wanda come Scarlet Witch". La serie coinvolgerà anche Teyonah Parris con il ruolo di Monica Rambeau, un personaggio già incontrato in Captain Marvel, sebbene in quell'occasione a interpretarlo era Akira Akbar. Monica è la figlia della migliore amica di Carol Danvers, Maria Rambeau, e nei fumetti diventa essa stessa Captain Marvel quando è esposta a un'energia extra-dimensionale e acquisisce i poteri.

Alcuni mesi più tardi, nell'autunno del 2021, sarà la volta di Hawkeye. La serie riporterà Jeremy Renner nel costume di Clint Barton e introdurrà Kate Bishop, un nuovo personaggio al quale non è stato dato ancora un volto. La maggiore fonte di ispirazione sembra essere l'omonimo fumetto scritto da Matt Fraction e disegnato da David Aja, come suggerisce l'analogo logo, ovviamente con tutte le differenze adottate nel Marvel Cinematic Universe.

Disney+, il cui lancio negli stati Uniti avverrà il 12 novembre, ha ordinato inoltre What If... ?, prima serie animata ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Il suo debutto è previsto nell'estate del 2021 e vedrà la star di Westworld Jeffrey Wright nel ruolo di voce narrante, quella dell'Osservatore (The Watcher nella versione originale), mentre la stragrande maggioranza degli attori interpreti delle versioni live-action dei personaggi Marvel doppierà la versione animata degli stessi. Basata sul fumetto omonimo, What If... ?, di fatto una serie antologica, racconterà come l'Universo Marvel si sarebbe potuto evolvere se alcuni momenti chiave del suo corso non fossero avvenuti come nella continuity ufficiale.