Infinity, le nuove Serie TV in streaming a marzo 2019: Whiskey Cavalier, Will & Grace e il ritorno dei supereroi DC

È un marzo ricchissimo di prime visioni quello che Infinity sta per offrire agli appassionati di Serie TV abbonati al servizio di video in streaming. Talmente tante che ogni sera della settimana ci sarà qualcosa da vedere tra produzioni nuove di zecca e attesi ritorni. Come il dramedy Whiskey Cavalier, proposto in contemporanea con gli Stati Uniti, che segue l'ex star di Scandal Scott Foley e la protagonista di The Walking Dead Lauren Cohan nei panni di due agenti che si ritrovano a coordinare una squadra di spie imperfette, spiritose ed eroiche le quali periodicamente salvano il mondo (e l'un l'altra) mentre attraversano le strade tortuose dell'amicizia, del romanticismo e delle dinamiche d'ufficio.

Gli amati supereroi della DC tornano con le nuove stagioni di Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow (il primo episodio in anteprima rispetto alla programmazione in tv). Storie le loro che, dopo una manciata di puntate, si incrociano in un nuovo, spettacolare crossover con ospite Batwoman. Imperdibile poi l'appuntamento con la comicità nei nuovi episodi delle sitcom Will & Grace e Mom. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, segnaliamo inoltre l'altra novità American Woman, la storia di una moglie e madre la quale, dopo che la sua vita apparentemente perfetta cade a pezzi, con l'aiuto delle amiche scopre il piacere dell'indipendenza in un'epoca di grandi cambiamenti - gli Anni '70.

PRIME VISIONI (Episodio settimanale)

1/3 - The Good Place, Stagione 3

5/3 - American Woman, Stagione 1

8/3 - Whiskey Cavalier, Stagione 1

8/3 - DC's Legengs of Tomorrow, Stagione 4

12/3 - The Flash, Stagione 5

13/3 - Arrow, Stagione 7

13/3 - Chicago P.D., Stagione 6

14/3 - Mom, Stagione 6

14/3 - Supergirl, Stagione 4

20/3 - Superstore, Stagione 4

22/3 - Chicago Med, Stagione 4

26/3 - The Goldbergs, Stagione 6

27/3 - Riverdale, Stagione 3

30/3 - Will & Grace, Stagione 2

ALTRE SERIE

1/3 - The Goldbergs, Stagione 5

1/3 - Chicago Med, Stagione 3

2/3 - Forever, Stagione 1

12/3 - The Brave, Stagione 1