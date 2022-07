Emmy 2022: Gli snobbati, gli abbonati, i record, ecco le migliori reazioni alle nomination

News Serie TV

Dall'incredulità del team di Squid Game ai commenti polemici per i mancati riconoscimenti a This is Us, ecco i commenti più significativi dopo l'annuncio delle candidature dei premi Emmy.

Come ogni anno, si rinnova il tradizionale tam tam di commenti tra gli addetti ai lavori - attori, produttori, registi e non solo - subito dopo l'annuncio delle nomination dei Primetime Emmy Awards, i premi più importanti della televisione giunti alla 74esima edizione e che quest'anno verranno assegnati a Los Angeles il prossimo 12 settembre. Non solo le reazioni a caldo dei nominati, ma anche quelle di chi è stato snobbato dalla Television Academy e - giustamente - è deluso nel vedere il proprio lavoro non riconosciuto. Abbiamo raccolto i migliori commenti: da chi è rimasto sorpreso per una prima nomination ai veterani, fino a chi non ha nascosto la propria delusione per la mancata candidatura.

Emmy 2022: Come hanno reagito le star di Hollywood

Da Succession a Ted Lasso, da Euphoria a The White Lotus, le nomination "scontate" di questa edizione non mancano, eppure molte hanno lasciato di stucco i rispettivi interpreti. Ma ci sono anche le belle sorprese come la comedy generalista Abbott Elementary - per cui giustamente Quinta Brunson esulta - e il record incredibile di Squid Game - che però non scompone più di tanto i composti e professionali protagonisti coreani - che con 14 candidature fa già la storia diventando anche la prima serie non in lingua inglese a ottenere una nomination nella categoria più prestigiosa, quella dei migliori drama. Delude e sorprende la quasi totale assenza dell'ultima stagione di This is Us dalle liste dei nominati, cosa che ha spinto l'attrice Chrissy Metz e l'ideatore Dan Fogelman a dire la propria entrando a gamba tesa nella polemica.

Abbott Elementary (candidata miglior comedy)

Un'emozionata Quinta Brunson, nominata anche come migliore attrice protagonista in una serie comica e per la sceneggiatura della serie, ha commentato le 7 nomination di Abbott Elementary (in Italia disponibile su Disney+). "Piangere, tremare e vomitare hanno un nuovo significato per me perché ho sperimentato le tre cose insieme. Sono ancora senza parole", ha scritto l'attrice su Twitter dedicando la nomination a tutti i fan e, soprattutto, agli insegnati che ha chiamato "la nostre ispirazione".

Barry (candidata miglior comedy)

Henry Winkler, nominato come miglior attore non protagonista in una serie comica per Barry, riesce ancora a rimanere sorpreso, nonostante i tanti anni di carriera. "Che mattinata emozionante! La notizia mi rende felice come la prima volta che sono stato nominato", ha scritto l'attore.

Better Call Saul (candidata miglior drama)

Bob Odenkirk (che intanto ha rivelato che il prossimo episodio di Better Call Saul è quello in cui ha rischiato di morire per attacco cardiaco), non ha nascosto l'emozione pur essendo stato già nominato come migliore attore protagonista in una serie drammatica in passato. "Questa nomination è è particolarmente speciale per l'intensa esperienza di questa ultima stagione e l'incredibile scrittura di Jimmy/Saul che diventa un'ALTRA interpretazione di se stesso, il meraviglioso lavoro dei miei compagni di cast, le guest stare e la troupe davanti e dietro la telecamera in un anno memorabile", ha scritto.

Only Murders in the Building (candidata miglior comedy)

Con 17 nomination, la crime comedy Only Murders in the Building è già la nuova serie più nominata quest'anno superando sia Scissione che Squid Game (se escludiamo The White Lotus che rientra nella categoria delle serie antologiche). "Marty ed io e l'intero team siamo entusiasti delle nostre nomination. Ci piace anche che la nostra importante partner Selena Gomez sia riconosciuta come produttrice nella categoria miglior serie comica", ha commentato Steve Martin forse lanciando una frecciatina al fatto che la categoria migliore attrice protagonista in una serie comica ha snobbato la co-stra Gomez, limitandosi a nominarla come produttrice.

Le prime volte: Sebastian Stan, Lily James, Amanda Seyfried, Elle Fanning e gli altri

Sono tanti gli attori che per la prima volta quest'anno hanno visto riconosciuto il proprio talento dall'Academy. Tra questi Sebastian Stan e Lily James, interpreti di Tommy Lee e Pamela Anderson in Pam & Tommy. Amanda Seyfried per aver interpretato una fantastica Elizabeth Holmes in The Dropout, Elle Fanning (finalmente!) e Nicholas Hoult per The Great. C'è anche la bravissima Margaret Qualley nella lista delle migliori attrici protagoniste in una miniserie o serie antologica per la sua struggente interpretazione della domestica Alex in MAID. Ma - sorprendentemente - anche per Oscar Isaac e Andrew Garfield, si tratta delle prime nomination agli Emmy, rispettivamente per Scene da un matrimonio (disponibile su Sky e NOW) e In nome del cielo (in arrivo il 27 luglio su Disney+).

The Dropout (candidata miglior miniserie)

Vi abbiamo già mostrato le lacrime di Sydney Sweeney che ha ricevuto la doppia nomination per Euphoria e The White Lotus (entrambe disponibili su Sky e in streaming su NOW). Ma anche Amanda Seyfried si è detta incredula scrivendo: "Non sai mai se le persone guarderanno quello che fai, quindi l'intera esperienza di fare un film o una serie esiste nella sua stessa bolla creativa e folle. The Dropout è stata un'esperienza intensa e sorprendentemente divertente e essere apprezzata in questo modo addolcisce l'intera esperienza per me. Adoro celebrare questo show e le persone brillanti coinvolte. Sono super felice in questo momento".

Pam & Tommy (candidata miglior miniserie)

Due emozionati Sebastian Stan e Lily James si sono soffermati sul lavoro di squadra. L'interprete di Tommy Lee, in un lungo post su Instagram, ha ringraziato la sua co-star riservandole parole dolci e scrivendo: "Ti meriti tutto, mia partner fino alla fine. Sono stato benedetto nell'affiancarti. Non ce l'avrei fatta senza di te. Grazie per per avermi tenuto la mando in questo viaggio".

The Great

Elle Fanning ha ricevuto la notizia, insieme alla sua co-star Nicholas Hoult, proprio mentre era sul set della terza stagione di The Great. L'attrice non ha nascosto l'entusiasmo scrivendo: "Non riesco a esprimere a parole cosa significhi per me The Great. Essere riconosciuta per aver interpretato Caterina, un personaggio che mi ha plasmato personalmente in così tanti modi, è un momento che non potrò mai dimenticare. E Jean, Quinta, Rachel, Kaley e Issa, condividere questa nomination con voi rende tutto ancora più significativo. Siamo sul set per le riprese della terza stagione e Nicholas Hoult mi ha dato la notizia. Non avrei voluto averla in nessun altro modo! [...]. Ma tutto sarebbe privo di significato senza la visione di Tony McNamara. Le sue parole e la sua immaginazione sono ciò che ci porta a lavorare ogni giorno e ci spinge a 'maggiori' altezze. HUZZAH!"

MAID

Toccanti anche le parole di Margaret Qualley: "Grazie mille per questo enorme onore! Sono così fortunata ad aver potuto aiutare a raccontare la storia di Stephanie Land. Per quelli di voi che hanno visto MAID, significa moltissimo per me il fatto che mi avete fatto entrare nella vostra casa e avete sopportato il viaggio. Ho cercato di darvi il ​​mio cuore e, guardandomi, mi avete dato il vostro!",

Squid Game (candidata miglior drama)

Lee Jung-Jae e Jung Ho-yeon, candidati rispettivamente come migliore attore e migliore attrice in una serie drammatica per Squid Game, si sono detti onorati. "È incredibile far parte di uno spettacolo che così tante persone amano. Sono davvero grato per il loro supporto e guida e soprattutto agli spettatori per averci mostrato così tanto amore", ha scritto Jung Ho-yeon, che nella serie ha interpretato la giovane Kang Sae-byeok. Anche il creatore e regista Hwang Dong-hyuk si è detto felice e onorato e ha aggiunto: "Spero che le nomination agli Emmy di Squid Game si aprano ancora più opportunità per il mondo intero di godere e apprezzare i contenuti reciproci oltre le barriere della cultura e della lingua."

La delusione: Il caso This is Us, con una sola nomination

This Is Us, l'acclamanto drama di NBC che in precedenza era stato nominato quattro volte agli Emmy come miglior serie drammatica, ha ricevuto solo una nomination per la sua ultima stagione, quella per la canzone originale e i testi (The Forever Now che è stata co-scritta dal marito di Moore, Taylor Goldsmith, e Siddhartha Khosla). A deludere molti - compresi gli addetti ai lavori della serie - è stata soprattutto la mancata nomination di Mandy Moore che ha fatto un ottimo lavoro nei panni di Rebecca Pearson. Proprio Mandy Moore e Chrissy Metz (l'interprete di Kate) hanno riversato la loro delusione sui social. “Vorrei che il nostro show fosse riconosciuto per quella che penso sia stata la sua ora migliore? Certo", ha scritto Moore nella sua storia su Instagram. “E la brillante scrittura di Dan Fogelman per 6 stagioni? La regia impeccabile di Ken Olin? Il nostro cast e la nostra troupe follemente talentuosi? Sì…. Ma niente può togliere ciò che la nostra serie ha significato per TANTISSIMI (noi inclusi). È un'eredità incredibile di cui far parte. Le sarò grata per sempre".

Molto dura la reazione di Chrissy Metz che ha scritto: “Quando ci sono persone così incredibilmente dotate e talentuose che scrivono una serie – Dan Fogelman – e che recitano in quello show – Mandy Moore – che non vengono riconosciute per il loro bellissimo lavoro? E il modo in cui hanno cambiato la vita, i cuori e le menti delle persone, e per il tessuto connettivo tra altri esseri umani, e non vengono riconosciuti per questo? ", ha scritto Metz nella sua storia su Instagram. "Capisco che non è tutto, ma è qualcosa". Più contenuta la reazione del creatore Dan Fogelman che comunque non ha nascosto la delusione scrivendo: "Così come sei felice quando le cose vanno bene, così devi incassare anche quando non vanno"

Per conoscere tutti gli altri candidati, potete consultare l'elenco completo di tutte le nomination dei 74esimi Primetime Emmy Awards.