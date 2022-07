Better Call Saul, Bob Odenkirk rivela: Nel prossimo episodio la scena in cui stavo per morire

News Serie TV

L'attore ricorda il suo momento difficile in occasione della quinta nomination all'Emmy per il ruolo di Jimmy McGill/Saul Goodman.

È passato un anno da quando i media internazionali riportarono la notizia della corsa in ospedale di Bob Odenkirk dopo un malore sul set della sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Come rivelò lui stesso qualche giorno dopo, aveva avuto un "piccolo infarto", ma grazie alla tempestività dei soccorsi e alla bravura dei medici era riuscito a salvarsi senza conseguenze gravi. Oggi l'attore può festeggiare la sua quinta nomination all'Emmy per il ruolo di Jimmy McGill/Saul Goodman nella serie di AMC, la diciassettesima della sua carriera. Tuttavia, la mente non riesce a non tornare ai quei giorni difficili, soprattutto ora che la scena in cui tutto è successo sta per andare in onda. In Italia lo farà martedì prossimo, nell'episodio 6x09 Fun and Games, in streaming su Netflix.

Better Call Saul: Bob Odenkirk ricorda il suo momento difficile

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Odenkirk ha esordito assicurando di sentirsi "molto bene" e di essere in "ottima forma", e ha aggiunto: "Non sono tornato a girare prima di cinque settimane. Mi sono preso una pausa di cinque settimane per riprendermi. Poi sono tornato e abbiamo ridotto le riprese a 12 ore al giorno. Si sono presi cura di me e sono riuscito a farlo, e la mia speranza è che possiate non accorgervi di nulla. La scena in cui ho avuto l'infarto andrà in onda la prossima settimana. Probabilmente, circa tre quarti della scena sono stati girati prima che avessi l'infarto, il giorno in cui l'ho avuto, e poi l'altro quarto dopo".

Riguardando l'episodio, Odenkirk si è sorpreso di non avere alcun ricordo di quel giorno sul set: "La cosa più strana è che non ricordo davvero nulla di quel giorno. Vedo qualcosa in cui non ricordo di aver recitato, il che non succede spesso. Voglio dire, di solito guardi qualcosa e te ne ricordi anche se è stato girato mesi prima. Ma in questo caso, vuoto assoluto. È molto strano. Sarò sincero, è stranissimo aver perso praticamente circa una settimana e mezza. Scavi, scavi, scavi ma niente. È un'esperienza insolita. Ma per il resto, sto bene".

Bob Odenkirk: La nuova nomination all'Emmy

Per quanto riguarda la nuova nomination all'Emmy, Odenkirk si è detto particolarmente onorato, considerando "l'intensa esperienza di quest'ultima stagione di riprese". L'attore si è anche assicurato di ringraziare la co-star Rhea Seehorn, nominata per la prima volta per la sua interpretazione di Kim Wexler. "Questa serie è unica nel suo genere e farò tesoro di ciascuno di questi momenti importanti; ce ne sono davvero tanti", ha aggiunto in una dichiarazione. "Sono grato per ogni cosa".

Quest'anno Better Call Saul ha ricevuto in tutto sette nomination. Oltre a Odenkirk come miglior attore protagonista in un drama e Seehorn come migliore attrice non protagonista in un drama, la serie è stata nominata anche per la migliore sceneggiatura di un drama, a Thomas Schnauz per l'episodio 6x07 Il piano e l'esecuzione, e come miglior drama.