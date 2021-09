Bridgerton è la serie più popolare su Netflix: La conferma nei nuovi numeri diffusi dal servizio

News Serie TV

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha reso pubbliche la classifica delle serie più viste per almeno due minuti e quella delle serie con più ore di visione: il drama in costume prodotto di Shonda Rhimes è al primo posto in entrambe.

Bridgerton è ufficialmente la serie originale di Netflix più vista di sempre. La notizia non è nuova ma nuovi sono i dati ufficiali resi noti dal co-CEO della società Ted Sarandos durante l'evento Vox Media's Code Conference in corso a Beverly Hills. Finalmente, infatti, in ottica di una maggiore trasparenza lo streamer ha diffuso diverse classifiche (qui trovate quelle relative ai film più visti dagli abbonati Netflix), comprese quella delle 10 serie più viste per almeno due minuti nelle prime quattro settimane dall'uscita e quella che raggruppa le 10 serie con più ore di visione in assoluto. A dominare entrambe le classifiche relative alle serie tv c'è proprio il drama in costume prodotto da Shonda Rhimes, visto da 82 milioni di account per un totale di 625 milioni di ore di visualizzazione.

Il successo di Bridgerton

Facendo qualche calcolo, se dividiamo 625 milioni di ore di visualizzazione per 82 milioni di account che hanno visto la serie per almeno 2 minuti, capiremo che ogni account ha visto 7 ore e 37 minuti di visione che equivalgono quasi all'intera durata della serie (8 ore e 10 minuti, quanto durano nel complesso gli otto episodi della prima stagione). Possiamo dedurre, quindi, che Bridgerton - che tornerà nel 2022 con la seconda stagione e che è stata non a caso già rinnovata per una terza e una quarta stagione - non solo ha incuriosito gli spettatori, ma li ha anche fatti appassionare visto che la maggior parte di loro è rimasta fedele alla serie guardandola fino alla fine.

Netflix: Le serie tv più viste dagli abbonati del servizio

Classifica delle dieci serie Netflix per numero di abbonati nel mondo che hanno visto almeno due minuti della serie nei primi 28 giorni dalla data di arrivo sulla piattaforma:

Classifica delle dieci serie Netflix di cui sono state viste più ore in assoluto dagli abbonati nei primi 28 giorni dalla data di arrivo sulla piattaforma:

Bridgerton 1 (625 milioni di ore) La casa di carta Parte 4 (619 milioni) Stranger Things 3 (582 milioni) The Witcher 1 (541 milioni) Tredici 2 (496 milioni) Tredici 1 (476 milioni) YOU 2 (457 milioni) Stranger Things 2 (427 milioni) La casa di carta Parte 3 (426 milioni) Ginny & Georgia 1 (381 milioni)

Incrociando le due classifiche, inoltre, capiamo che Stranger Things 3 ha totalizzato un tempo di visione medio più alto rispetto alla durata complessiva degli episodi che compongono la stagione (ogni account ha visionato 8 ore e 41 minuti in media a fronte di 7 ore e 29 minuti di durata degli episodi): significa che gli abbonati prima hanno completato la visione degli 8 episodi della terza stagione e poi hanno rivisto una parte degli stessi sempre nelle prime quattro settimane dall'uscita. La top 10 delle serie più viste per almeno due minuti, infine, ci permette di fare una riflessione sul successo di Lupin, attualmente la serie originale non in lingua inglese più vista sul servizio. Il fatto che il titolo con Omar Sy sia al secondo posto per numero di account coinvolti ma non compaia nella seconda classifica, quella con le dieci serie più popolari per numero di ore visionate, ci fa capire che la serie francese ha sì incuriosito un numero alto di abbonati (76 milioni) ma che questi ultimi, tuttavia, alla fine o non hanno terminato la visione o non hanno fatto un rewatch degli episodi. Lo stesso si può dire di Sex/Life che comunque, visti i numeri, è stata appena rinnovata per una seconda stagione.