Netflix rivela i numeri dei film più visti dagli abbonati

News Cinema

Netflix inizia a rendere trasparenti i propri numeri con due classifiche: i film originali con più accessi di almeno due minuti e i film con il maggior numero di ore di visione.

All'evento Vox Media's Code Conference in corso a Beverly Hills, si stanno alternando sul palco alcune delle figure imprenditoriali più significative dei tempi attuali. Le interviste di fronte alla platea toccano temi diversi spaziando dal cambiamento climatico allo sviluppo dei vaccini, dall'ascesa economica cinese alle nuove frontiere dei viaggi nell'orbita terrestre, dalla tecnologia al servizio della quotidianità alle nuove abitudini degli spettatori televisivi. In quest'ultima categoria si è inserita una conversazione con Ted Sarandos, CEO di Netflix insieme a Reed Hastings, il quale ha spiegato quanto si stia modificando la cultura dell'intrattenimento televisivo con la moltitudine di contenuti on demand. "Oggi negli Stati Uniti, il 25% dei televisori accessi è sintonizzato su una piattaforma di contenuti streaming" dice Sarandos. "E il 25% di quel 25% sta guardando Netflix. Questo è un cambiamento epocale ed è evidente come i broadcaster televisivi tradizionali siano sempre più difficoltà nel riconoscere ed intercettare il proprio pubblico".

Sarandos ha anche rivelato i numeri dietro ai titoli di maggiore successo prodotti da Netflix, con l'intento di rendere più trasparenti le metriche di valutazione interne dell'azienda nello scegliere i progetti e agevolare al contempo l'industria di Hollywood e i suoi talenti artistici nella comprensione di cosa funzioni e cosa no, per cogliere meglio lo spirito culturale del nostro tempo. Qui sotto riportiamo due tabelle relative ai film Netflix.

Leggi anche Apple TV+, quanti utenti rispetto a Netflix, Prime Video e Disney+?

Netflix: i film più visti dagli abbonati del servizio streaming

Classifica dei dieci titoli Netflix per numero di abbonati nel mondo che hanno visto almeno due minuti di film nei primi 28 giorni dalla data di arrivo sulla piattaforma:

Classifica dei dieci titoli Netflix di cui sono state viste più ore in assoluto dagli abbonati nei primi 28 giorni dalla data di arrivo sulla piattaforma: