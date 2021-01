Lupin batte tutti: È la serie tv più vista di Netflix dopo The Witcher

News Serie TV

70 milioni di account hanno visto i primi episodi della serie francese con Omar Sy.

Colpo grosso per Lupin su Netflix. L'action crime drama francese ispirato dal mito di Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo creato da Maurice Leblanc, è stato il miglior lancio di una serie originale sul servizio di video in streaming nell'ultimo anno. Con 70 milioni di account coinvolti nella visione dei cinque episodi durante i primi 28 giorni di disponibilità, come stimato dalla piattaforma, Lupin ha battuto gli esordi di Bridgerton (63 milioni) e La regina degli scacchi (62 milioni), considerati due fenomeni televisivi della stagione, posizionandosi inoltre al secondo posto nella classifica delle serie tv più viste di sempre di Netflix, dietro a The Witcher (76 milioni).

Lupin ha superato anche la serie non in lingua inglese finora più vista di Netflix, La casa di carta, la cui quarta parte aveva debuttato con 65 milioni di account. Inoltre, è stata la prima serie francese a entrare nella Top 10 dei più visti negli Stati Uniti e ha raggiunto velocemente la prima posizione in molti altri territori, come Argentina, Brasile, Germania, Italia e Spagna.

Creata da George Kay e François Uzan, Lupin segue la star di Quasi amici Omar Sy nei panni di Assane Diop, un giovane uomo la cui vita è stata sconvolta anni prima dalla morte del padre, incastrato in un crimine che non aveva commesso. Usando il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicare il padre e la sua famiglia dall'ingiustizia subita, Assane escogita un piano brillante per trafugare un prezioso collier dal Louvre. "70 milioni, è una follia!!", ha scritto Sy su Twitter alla notizia del successo di Lupin. "Sono davvero orgoglioso che sia la prima serie originale francese di Netflix ad avere così tanto successo in tutto il mondo. Non sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie a tutti".